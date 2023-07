Kamagurka stelt tentoon in Roeselare

Kamagurka is tot in september te gast in de kunstgalerij van Paul Vanhuyse in Roeselare. Het is de tweede keer dat de kunstenaar zijn werk toont in Negenpuntnegen. Dit keer is dat een verzameling tekeningen die hij maakte naar aanleiding van zijn 65ste verjaardag.

De tentoonstelling Het Kamafront bouwde Kamagurka in 2021 al op in zijn geboortestad Nieuwpoort. Hij werd toen 65 en hij had 65 ontmoetingen met opmerkelijke Nieuwpoortenaren en dat resulteerde dan weer in evenveel tekeningen.

Nu is het dus tot en met 30 september te gast in de kunstgalerij Negenpuntnegen in de Sint-Amandsstraat 49. Daar bouwt galerijhouder Paul Vanhuyse al jaren aan een indrukwekkende kunstverzameling.

(BCR)