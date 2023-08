Kaaibar veilt graffitiwanden

De graffitiwanden van Kaaibar aan de kop van de vaart worden op 18 augustus geveild. De vijf wanden, gemaakt van bierbakken, zijn beschilderd door bekende graffiti-artiesten en meten 2,80 meter op 2,50 meter. De startprijs per wand op de veiling bedraagt 600 euro.

“De idee van die beschilderde bierbakken komt van mij toen ik mijn dossier voor Kaaibar indiende bij de stad”, begint Frederik Turpyn van Barlaban en van Kaaibar. “Ik weet dat de stad een grote liefhebber is van streetart en dat idee van beschilderde wanden zou zeker aanslaan. Wel moesten het wanden zijn die mobiel zijn, want blijvende graffiti aan de kop van de vaart zou wellicht niet in goede aarde vallen. Ik wist dat er in Triporteur nog onbeletterde bierbakken waren en ik kon die aanschaffen. Geert Viaene zorgde voor de stevige verankering van de 80 bierbakken per wand. Een klant doopte dit project prompt de Bierlijnse muren. Graffiti-artiesten Djoels, Jonk., Steven Selschotters, Jamz Jamezon en Jook_Doodle beschilderden de bierbakken. Het was van meet af de bedoeling om deze wanden te veilen, want het zijn toch wel heel speciale kunstwerken. Niet alleen is het bij mijn weten de enige mobiele graffiti ter wereld die wordt geveild, maar van de vijf wanden zijn er drie geschilderd door dames. Ook dat is heel speciaal want de graffitiwereld is toch nog steeds meer een mannenwereld. In Kaaibar zie je dan ook graffitikunst van de dames Djoels, Jonk. en Jook_Doodle.”

“Er is inderdaad interesse voor deze veiling op 18 augustus. De graffitiwanden zullen het inderdaad goed doen in een tuin of op de parking van een bedrijf of waarom niet in een grote man- of womancave? Qua houdbaarheid en stabiliteit moeten kopers niet bang zijn. De bakken kunnen met beton opgevuld worden en zo een muur vormen. Staat een wand binnen dan zal daar nooit iets aan veranderen en als die buiten staat dan zal de wand een levensduur hebben van om en bij de tien jaar, de normale levensduur van graffitikunst dus. De bierbakken hebben eerst een onderlaag gekregen die hecht op plastiek, er is dan uiteraard kwaliteitsvolle verf gebruikt en de wanden zijn ook nog eens behandeld na de voltooiing van de graffitikunst.”

Historische muziekkiosk

“Wie een wand koopt, maakt misschien best eerst enkele foto’s ervan, want iedere wand is een puzzel van 80 stukken. Maar zelfs al heb je geen foto, dan is het nog een leuk spelelement als je eerst de puzzel moet maken. De minimumprijs per wand is op 600 euro gezet. Ik verwacht zeker dat die prijs wordt gehaald: dat is enkel de prijs van de bierbakken en de verf. We mogen niet vergeten dat we hier te maken hebben met topwerken van artiesten die al internationaal werken. Op vrijdag 18 augustus zullen we het weten. Vanaf zes uur in de namiddag verwelkomen we de geïnteresseerden en om half zeven begint de veiling van de vijf wanden.”

“De Kaaibar zelf zou natuurlijk meer succes gekend hebben indien het weer in juli beter was geweest. Toch was het hartverwarmend om te zien dat er zelfs met dit mindere weer bezoekers naar Kaaibar afzakten. We blijven ook iedere zondagnamiddag live muziekconcerten aanbieden in Kaaibar en we sluiten Kaaibar af op zondag 27 augustus. Op zondagvoormiddag wordt de historische Roeselaarse muziekkiosk opgezet aan de kop van de vaart en op zondagnamiddag geeft de Brass Party Band uit Gent een concert vanop de kiosk.” (PS)