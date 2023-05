Juwelen geïnspireerd door nieuwe stek aan zee

Walter Van den Branden (76) ontwerpt al juwelen sinds zijn 16de. Hij presenteert nu een nieuwe collectie ‘Juwelen van de Zee’. Het zijn hangertjes, oorbellen, armbanden, ringen en manchetknopen, in zilver gedecoreerd met kleurrijke email, onder meer in de vorm van een zeester, een kokkel, een zee-appel, een wulk, een wenteltrapje of een zeepaardje.

Walter, die tien jaar geleden vanuit het Antwerpse Lint in Oostende aanspoelde, was jaren docent en freelance journalist. Toch heeft hij ook al ruim 60 jaar een boontje voor het juweliersvak. “Het begon in de jeugdbeweging”, vertelt hij. “Eind van de zestiger jaren was emailleren een ware rage. Met heel eenvoudige middelen knutselden we toen kleurrijke ringetjes, hangertjes en zelfs manchetknopen in elkaar. Dat viel allemaal best in de smaak van de toenmalige leeftijdsgenoten. Al spoedig had ik de microbe van het juwelen maken te pakken en begon ik te experimenteren met email op zilver. Dit opende voor mij nieuwe horizonten.”

“Ik startte mijn onderwijscarrière als studiemeester-opvoeder in het Technicum Londenstraat in Antwerpen, dé wereldhoofdstad voor diamant(juwelen). In het Technicum was ik verantwoordelijk voor de afdelingen juwelier en horlogemaker” gaat hij verder. “Binnen de kortste keren bracht ik mijn vrije weekdag door in het juweliersatelier, waar een meester-zilversmid mij de knepen van het vak leerde. Zo creëerde in mijn eerste kunstwerkjes in zilver die ik daarna thuis voorzag van een kleurrijke emaillaag.”

Koninklijke interesse

“Onze toenmalige buurman werkte bij de Dienst Toerisme in Antwerpen. Toen hij in 1970 de opdracht kreeg om in het kader van de stedenband tussen Antwerpen en het Noord-Franse Lille een tentoonstelling te organiseren, vroeg hij me of hij een reeks van mijn juwelen in bruikleen in de vitrines mocht plaatsen. Bij de officiële opening van de tentoonstelling werd België vertegenwoordigd door de toenmalige prinses Paola, onze latere koningin. Tijdens de rondgang viel haar oog op een door mij vervaardigde zilveren broche in de vorm van een zeester. Zij was vol lof over mijn juweel, waardoor de organisatoren me vroegen of ze dit haar als geschenk mochten aanbieden. Uiteraard kon ik daar geen ‘nee’ op zeggen. Sindsdien beschouw ik mezelf officieus als hofleverancier.”

Oude liefde

“Door de verdere uitbouw van mijn professionele carrière als docent en freelance journalist verdwenen mijn juweliersactiviteiten op de achtergrond. Maar de juweliersmicrobe liet me niet los. Ik volgde zelfs de vakopleiding juwelier/goudsmid bij Syntra Antwerpen. Meteen daarna begon ik les te geven aan deze opleiding, wat ik deed tot mijn verhuizing naar Oostende. Hier maakte ik intussen juwelen voor C-Hotels en de stad Oostende en een exclusief zilveren coronajuweel bij het begin van de coronapandemie. Mijn nieuwe stek aan zee inspireerde me voor een thematische juwelenreeks. Ik keerde terug naar mijn oude liefde: zilver met email. De ‘Juwelen van de Zee’ zijn volledig handgemaakt. Geen twee juwelen zijn dezelfde, waardoor ze allemaal het label ‘pièce unique’ dragen. De juwelen zijn exclusief verkrijgbaar bij juwelier Arnold in Oudenburg.”(HH)