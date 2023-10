Julio Maetens zoekt kunst- of kerstmarkten om te exposeren: “Ik ben een selfmade man”

Een paar maanden geleden verhuisde Julio Maetens (74) samen met zijn echtgenote Marleen Roggemans vanuit Westende naar de Cassierslaan in Houthulst. Meteen kreeg de straat er een kunstenaar bij. Om kennis te maken met de gemeente en de buren organiseerde Julio een expo in zijn garage eind augustus. Julio staat ook open voor deelnames aan kunst- of kerstmarkten en dergelijke.

“Mijn hele loopbaan was ik zelfstandig aannemer in de bouw maar al zo lang ik mij kan herinneren maak ik tekeningen”, start Julio zijn verhaal. “Ik was vaak bij mijn opa die tapijtfabrikant was en het tekenen aanmoedigde, hij was ook een heel gedreven man en die gedrevenheid samen met de zin om iets moois te creëren heb ik van hem geërfd.”

Fotografisch geheugen

Als hij op reis of gewoon eens een dagje op stap gaat, heeft Julio steevast zijn schetsboek bij. “Dankzij mijn fotografisch geheugen kan ik heel wat indrukken die ik onderweg opdoe in tekeningen omzetten. Mijn fotografisch geheugen stelt mij bijvoorbeeld in staat om van alle huizen die ik ooit bouwde perfect het plan te zien, ik weet van allemaal nog waar en hoe de leidingen liggen, zomaar uit het hoofd. Dat heb ik ook met landschappen en zaken die ik wil tekenen of schilderen. Als ik ergens iets zie dan maak ik een snelle schets die dan in mijn hoofd als een foto blijft hangen. Eenmaal thuis kan ik dat dan perfect omzetten in een tekening of schilderij”, vertelt hij.

Inspiratie

Julio werkt meestal met potlood en af en toe maakt hij een schilderij met acrylverf. Zijn tekeningen zijn meestal naar de natuur, in zijn schilderijen durft hij wel eens abstract te gaan. “Ik teken met potloden 1 en 2 . Inspiratie vind ik overal. Waar ik ook kom, ik zie altijd wel iets dat de moeite waard is, iets waar mijn oog op valt en wat ik mooi vind. Dat ga ik dan later tekenen. Inspiratie is iets dat bij mij komt van zodra ik een potlood vastneem”, vertelt Julio.

Tuinieren

“Hoe ik begon met schilderen? Ik wou wel eens wat anders proberen en kwam op die manier bij acrylverf terecht. Ik werk ook daar heel graag mee. Met de verf kan je ook heel wat kleurtoetsen leggen terwijl potloodtekeningen toch altijd wit met grijstinten blijven, al vraagt dat wel oefening om de juiste nadrukken te leggen. Toch blijf ik altijd teruggaan naar het potloodtekenen.”

Tekenen en schilderen is voor Julio vooral een werkje voor de winter of op dagen dat het slecht weer is. “Dat is zo, bij goed weer ben ik in de tuin bezig, ook een hobby van mij. Maar als het minder goed weer is, koud of nat, ben ik binnen in mijn atelier bezig. Toen we hier kwamen wonen, hebben we meteen een van de kamers boven bevorderd tot mijn atelier? Het is daar goed om te zitten. Ik kan er rustig en ongestoord mijn gangetje gaan. Bij slecht weer begin ik normaal rond een uur of 8 te tekenen en met een pauze voor het middageten blijf ik aan de slag tot ongeveer 16 uur. Ik doe geen portretten, wel dieren, landschappen, insecten, fantasiedingen, kortom dingen die me treffen. Ik ben een volledig selfmade man, ik ging nooit naar de academie, tekende voor ik kon lezen en verbeterde steeds meer en meer mezelf tot het resultaat is wat voor mij goed aanvoelt. De ene tekening is sneller klaar dan de andere, soms heb ik wel drie dagen nodig voor één tekening, hoe meer details, hoe meer werk natuurlijk.”

Gouden handen

Ook Marleen kan de kunst van haar man wel smaken. “Hij heeft gouden handen, als hij wil kan hij werkelijk alles maken, zo wou ik eens een houten luster maar vond nergens mijn gedacht. Toen ik thuis kwam van mijn werk had Julio er een gemaakt en hing er een prachtige houten luster, precies zoals ik hem wou. Hij is superhandig en heeft een heel goed zicht op hoe hij alles moet maken.” (Annie Callewaert)

Info: 0486 67 61 72.