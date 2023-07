Juli is kunstmaand in Zulte met tal van tentoonstellingen

De maand juli staat in het teken van de Kunstzomer. In Huis De Leeuw en Huis Meheus zijn tal van tentoonstellingen te bezichtigen en ook Martin Wallaert stelt elke zondagmiddag zijn atelier open.

Voor de gelegenheid van 600 jaar Machelen Gulde, is bij Martin ook zijn schilderij van de authentieke paardenmolen uitgestald. De Kunstzomer is een project van Toerisme Leiestreek. In de verschillende tentoonstellingsruimtes van Zulte zijn doorheen de zomer exposities te zien rond uiteenlopende kunstvormen: van schilderijen tot keramiek en glaskunst. Het Huis Meheus en het Huis De Leeuw stellen op 8, 9, 15 en 16 juli hun deuren open, telkens van 14 uur tot 18 uur.

Daarnaast bevindt zich in Machelen nog steeds het Roger Raveelmuseum en het atelier van Martin Wallaert. Een fietsroute doorheen de natuur passeert langs al deze plaatsen en tal van gezellige stopplaatsen. De route is te vinden via www.ontdekzulte.routeyou.com.

In Machelen gaat de eerste twee weekends van juli ook de 600ste editie van Machelen Gulde door. Ter gelegenheid van dit jubileum haalt de organisatie een authentieke Vroman-paardencarrousel van onder het stof. Het werk ‘De Carrousel’ van Martin Wallaert, dat zijn levenspartner Bianca op de carrousel afbeeldt, zal daarom te bezichtigen zijn in zijn atelier. Het atelier is nog tot 20 augustus elke zondag open van 14 tot 18 uur. (JF)