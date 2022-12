Jozefa Seynaeve overschrijdt de kaap van 100 tentoonstellingen: “De wereld is mijn inspiratiebron”

Nog tot en met 19 december stelt kunstenares Jozefa Seynaeve uit Sint-Eloois-Vijve tentoon in het Koetshuis van Park Baron Casier. De tentoonstelling is alle weekdagen open van 14 tot 17 uur, op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Jozefa (78) is afkomstig uit Oostrozebeke en is getrouwd met Werner Rosseel (78). Ze hebben twee kinderen: Guy (+ 2004) en Veronique (55). Ze wonen al meer dan 50 jaar op Den Hoek in Vijve.

Franse taal

Jozefa haalt haar inspiratie uit de wereld rondom zich: de natuur, de mensen en vele contrasten. Met haar iconen weet ze ongetwijfeld iedere kijker te sensibiliseren. Typerend voor haar acrylschilderijen is de poëtische aantrekkingskracht en de verfijning van het vrouwelijke en het abstracte. Haar grote kleurenpalet bestaat uit warme, mauve en rode kleuren. “Van kindsbeen af had ik een ongelooflijke aandrang om te tekenen”, vertelt Jozefa.

“Ik sta nog elke dag op met het verlangen om te schilderen”

“Mijn ouders gingen echter niet mee in het verhaal en kunstonderwijs ging dan ook aan mijn neus voorbij. In plaats van de vaardigheden in de beeldende kunst verder te kunnen ontwikkelen, ging het richting Komen om de Franse taal aan te leren. Later volgde ook een opleiding tot zorgkundige. Na mijn huwelijk sloot ik dan toch aan bij de kunstkring en Oostrozebeke en begon ik braafjes bloemen, kapelletjes en stillevens te schilderen. Zo hoorde het immers in die tijd.”

Sint-Lucas

“Toen wij in 1971 in Sint-Eloois-Vijve kwamen wonen, sloot ik vrijwel onmiddellijk aan bij de nieuwe kunstkring Sint-Lucas van Roger Vandewalle”, gaat Jozefa verder. “Later volgde de Zwevegemse Kunstkring en de Academie in Tielt. Mijn eerste tentoonstelling volgde in 1981 in het Gemeentekrediet in Desselgem. Daarna volgden er vele tientallen in onder meer Kortrijk, Gent, Koksijde, Nieuwpoort en Charleroi.”

“In totaal ontwierp ik zeker al meer dan 1.000 kunstwerken, toch sta ik nog elke dag op met het verlangen om te schilderen.” Met heel veel doorzettingsvermogen heeft Jozefa altijd geloofd in haar eigen kunnen. Al zoekend en werkend, bouwde ze dan ook een heel eigen beeldentaal op. Haar acrylschilderijen zijn vooral half figuratief en abstract. Ze won meerdere gouden medailles voor kunst.

(Philippe Peers)