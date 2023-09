Jonk. exposeert op uitzonderlijke locatie in Ardooie

Ter gelegenheid van de kunstroute ‘Gluren bij Kunstenaars’ stelt street-art-kunstenares Jonk. werk tentoon op een uitzonderlijke locatie. In een eigen atelier tentoonstellen lukt haar niet, maar de straat is haar gelegenheidsatelier.

Op verschillende plaatsen in de gemeente duikt haar werk op, op meestal grijze muren die kleur krijgen. Tijdens het weekend van 14 en 15 oktober is er werk van Jonk. te bezichtigen in het voormalige warenhuis aan de hoek van de Prinsendreef en de Motestraat.

“Op 2 april openden we met de goedkeuring van de eigenaar er al eens de deuren”, klinkt het. “Maar op vraag doen we dit nog eens over tijdens het weekend van 14 en 15 oktober. Daarna is het er wachten op de sloop van dit pand. Het wordt nu voor deze gelegenheid een oord vol met graffiti, schilderijen, tekeningen en andere kunstvormen die er twee dagen gratis te bewonderen zijn.”

Je kunt er binnen wandelen tussen 10.00 uur en 19.00 uur. Naast werk van de Ardooise zullen nog enkele collega’s hun medewerking verlenen.