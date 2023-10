Jonk. brengt kleur in de Berlingmolenstraat

De Berlingmolenstraat 68 heeft een kleurrijke beurt gekregen. Het is een project van de bewoners en van streetart-artieste Jonk. Ze maakte van de mooie septemberdagen gebruik om een werk neer te zetten. Het Kind en de Pauw is het thema. Het vertelt het verhaal van een jongen die bij een wandeling in het woud een vreemde vogel ontmoet. Werk van Jonk. duikt momenteel op in verschillende buurten binnen de gemeente. De Ardooise KWB heeft het werk van de kunstenares weten te waarderen en heeft een wandelparcours gemaakt die langs de werken voert. (foto JM)