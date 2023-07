Jonge Vlaamse kunstenaars palmen Oostends afbraakpand in voor kunstproject Camera Obscura

In het leegstaand winkelpand in de Alfons Pieterslaan 96 in Oostende palmen acht jonge Vlaamse kunstenaars van Copper & Light een oud winkelpand in dat in het najaar gesloopt wordt. Dankzij dichte buur Arnaud Van Schoote benutten ze tijdelijk met hun creaties de onbenutbare ruimte als Camera Obscura, meteen ook het motto van het kunstevenement.

Een trapladder leidt de bezoeker, op eigen risico, naar een gat in het plafond van waaruit die dan binnen gluurt in een kamer op de eerste etage. Met hun schilderijen, beeldhouwwerk en installaties geven de kunstenaars hun versie van Ensors rariteitenkabinet. Meteen herbergt die ruimte hun rare werken in de marge van hun oeuvre: hun eigenaardigheden, uitspattingen, erg persoonlijke of complexe stukken. Camera Obscura is zo enkele weken lang een plek waar het ‘vreemde’ werk het daglicht mag zien.

De deelnemende kunstenaars zijn Bram Verstraeten, Isabelle Reynders, stefanie Schaut, Heleen Seys, Niels Vaes, Mirthe Vernunicht, Justine Cappelle en Sibran Sampers. Copper & Light is een coöperatieve die kunstenaars, kunstliefhebbers en -verzamelaars als aandeelhouders verenigt om meer kansen te scheppen voor kunstenaars op sociaal, economisch en artistiek vlak. Nog te genieten op 28, 29, 30 juli en 5, 6, 12, 13, 14, 15 augustus telkens van 14.00 uur tot 19.00 uur.