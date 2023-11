Jonge kunstenaars nemen het tegen elkaar op in wedstrijd Input/Output

Voor de achtste keer organiseert Cultuurcentrum Brugge Input/Output, de tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge actueel beeldende kunstenaars. Kunstenaars tot en met 35 jaar konden deelnemen aan deze prestigieuze wedstrijd. Uit de 62 ingestuurde dossiers selecteerde een professionele jury 22 kunstenaars voor de groepstentoonstelling in Exporuimte Poortersloge. Deze expo is nog tot en met 7 januari 2024 te bezoeken.

Vorig weekend werden tijdens een drukbezochte vernissage twee prijzen uitgereikt. Denys Shantar mocht van de jury de aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. De laureaat werd dan weer Sliaupa Paulius, een Litouwse kunstenaar die momenteel in Brussel resideert en de jury overtuigde met een bijzonder gevoelig video-kunstwerk. Hij mocht een geldprijs van 5.000 euro in ontvangst nemen en de belofte dat er met zijn werk een solotentoonstelling zal gerealiseerd worden in het seizoen 2024-2025.

Verder is er op de tentoonstelling werk te zien van volgende kunstenaars: Robberto & Milena Atzori, Zeli Bauwens, Eva Maria Bouillon, Arno Camps, Manon Clement, Lisette De Greeuw, Pauline Debrichy, Flexboy & L.A., Amber Geuns, Neoza Goffin, Hannah Hoebeke, Toon Jans, Ans Mertens, Nina Plantefève-Castryck, Mohammad Radwan, Sebastian Van Canneyt, Annelies Van Damme, Seppe Vancraywinkel, Jonas Vanderbeke en Anyuta Wiazemsky Snauwaert.

“We zijn zeer tevreden met de winnaars en alle geselecteerden op deze editie van Input/Output. Het niveau van de wedstrijd lag dit jaar bijzonder hoog”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock. “Doorgaans leggen we vanuit Cultuurcentrum Brugge, op het gebied van de beeldende kunst, de focus op artistiek talent uit de eigen regio, maar dat laten we in het kader van Input/Output volledig los.”

“Omdat we ervan overtuigd zijn dat een wedstrijd voor jong talent, zonder geografische beperkingen een waardevol instrument is om bij te dragen tot de ontwikkeling van deze jonge kunstenaars en we vinden het belangrijk dat een stad als Brugge hier een rol in kan spelen”, aldus de schepen Nico.

Input/Output 2023 is nog te bezoeken tot en met 7 januari 2024 en dit telkens van donderdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Er worden ook vier nocturnes georganiseerd in samenwerking met De Tank en Club Magie en dit op 23 november, 8 en 22 december en 5 januari telkens van 19.00 uur tot 22.00 uur.