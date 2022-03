Jonge kunstenaar Basile Rabaey is laureaat van TAZ-kunstwedstrijd: “Kunst maken, is mijn vorm van therapie”

In Oostende loopt momenteel een expo met werk van kunstenaars die vorig jaar deelnamen aan de prestigieuze Theater Aan Zee-wedstrijd ‘Zeilontwerp Optimistenklasse’. Een van de laureaten is de 24-jarige Basile Rabaey uit Veurne. “Het blijft een droom om van kunst mijn beroep te maken.”

Onder het TAZ festivalthema ‘verwondering’ lanceerde TAZ curator Caroline Pauwels samen met Marie Mees van de bekende hogeschool LUCA School of Arts vorig jaar een oproep voor masterstudenten in de beeldende kunsten. Onder de noemer ‘De Optimistenklasse’ werd aan de deelnemers gevraagd om een project rond zeilen te maken. Ze kregen daarvoor allemaal een zeil van een optimisten zeilbootje om mee te werken.

De wedstrijd kreeg op 25 juli vorig jaar zijn apotheose op de vijver in het Oostendse Leopoldpark. In de tijdelijke kunstgalerij Contemporary Art Projects (CAPS) van Paul Poelmans aan de Oosthelling in Oostende, in de schaduw van het Kursaal, exposeren nog tot 27 maart de laureaten van die opvallende wedstrijd.

Enige West-Vlaming

Een van hen, en meteen ook de enige West-Vlaming in het selecte gezelschap, is de 24-jarige Basile Rabaey uit Veurne. De jonge kunstenaar nam deel met een kunstproject waarin hij voor de opdracht van de wedstrijd op een eigenzinnige en unieke manier film, tekenen en fotografie combineert en het resultaat valt nu uitgebreid te bewonderen in CAPS.

Geboren en getogen in Veurne, maar met de blik lonkend naar Gent gericht waar hij aan de Sint-Lukas hogeschool zijn mastergraad in de beeldende kunsten behaalde en waar hij o zo graag zou willen wonen, was hij van jong af aan gepassioneerd door kunst.

“Tekenen fascineerde mij enorm en nog steeds”, steekt Basile van wal. “Kunst was trouwens manifest aanwezig in onze familie, in het bijzonder fotografie. Ik raakte heel vlug verliefd op alles wat je met een camera kon doen. Ik ben trouwens nog altijd geobsedeerd door alles wat met film te maken heeft, met een zekere voorkeur voor psychologische thrillers zoals die van grootmeesters Alfred Hitchcock en David Lynch.”

“Maar ik zou mezelf geen specifieke tekenaar, fotograaf of filmer noemen. Ik ben eerder een beeldend kunstenaar in de ruimste zin van het woord, met een onophoudelijke drang om te creëren. De lockdowns tijdens de coronapandemie hebben mij nog meer doen inzien dat kunst maken mijn vorm van therapie is. Ik heb trouwens nog nooit zoveel geproduceerd als in die periode.”

“Mijn ding doen”

“Het is misschien vreemd uitgedrukt, maar de pandemie kwam op een goed moment in mijn leven en gaf mij de mogelijkheid om ongeremd mijn ding te doen. Dat is het creëren van kunstwerken die onder meer een combinatie zijn van tekenen, filmen en fotografie. Ik zoek daarbij graag de grenzen op tussen de verschillende kunstvormen”, zegt Basile.

De jonge kunstenaar, die in ons land al verschillende exposities hield, droomt ervan om van kunst zijn beroep te maken. “Gemakkelijk zal dat niet worden, maar ik hoop dat ik dat gevoel en de passie voor wat ik doe altijd zal hebben”, besluit Basile Rabaey.