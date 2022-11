Jonge Bruggeling strijdt tegen antisemitisme met opmerkelijk kunstwerk

De Brugse kunstenaar Seppe Vanbelle vraagt aandacht voor de gevaren van antisemitisme en haatdragendheid met een groot olieverfschilderij dat onder meer het opmerkelijke verhaal van de Amerikaanse Jood John Daly symboliseert. “Daly werd belaagd en voor dood achtergelaten door een neonazistische organisatie.”

Seppe Vanbelle (27) werkte achttien dagen aan het 2,46 op 1,23 meter grote schilderwerk rond antisemitisme en het opmerkelijke verhaal van de Amerikaanse Jood John Daly in het bijzonder. “Ik heb John Daly en zijn opmerkelijke verhaal al in 2014 leren kennen toen hij bij de Brugse saxofoonbouwer Karel Goetghebeur, een goede vriend van mij, over de vloer kwam om te leren saxofoon spelen”, vertelt Seppe.

Gevlucht

“Het verhaal van John Daly, nu 48 jaar oud en opgegroeid in de Amerikaanse staat Florida, is echt wel opmerkelijk. Op zijn 16de werd hij onder zware dwang en bedreiging gerekruteerd bij een grote neonazistische organisatie. Wat de neonazi’s echter niet wisten, was dat John zelf afstamde uit een Joodse familie. Toen ze dat te weten kwamen, moest hij sterven.”

“John werd enorm zwaar toegetakeld en er werd gepoogd hem te verdrinken in de Atlantische Oceaan. Ze lieten hem voor dood achter, maar John overleefde het wonderwel. Hij geraakte nadien in een coma en ontwikkelde, mede door de zware slagen op zijn hoofd, een hersentumor. Door zijn getuigenis voor de rechtbank deed John heel wat neonazi’s in de cel belanden en hij vluchtte met zijn familie naar Israël uit vrees voor represailles.”

Nazisaxofoon

Intussen reist John Daly de wereld rond om zijn verhaal te doen en zo kwam hij ook in Brugge terecht. “Door de operaties aan zijn hersentumor, waarbij een stuk van de hersenen werd weggehaald, had John geen muzikaal gevoel meer. Maar hij probeerde dat toch opnieuw te ontwikkelen, door op een saxofoon van Karel Goetghebeur in Brugge een nummertje van de Joodse componist Gershwin te spelen. Dat is hem gelukt. En dan nog op een gereviseerde nazisaxofoon uit het project Sax4Pax, waarbij Karel Goetghebeur bomhulzen uit de oorlog omsmolt tot saxofoons. John Daly speelde het nummertje dan ook nog eens op het dak van de Dossin-kazerne in Mechelen, het memoriaal over de holocaust.”

Dat hele verhaal, aangevuld met het verhaal van Janusz Korckzak die een weeshuis voor Joodse kinderen runde en velen het leven redde, werd door Seppe Vanbelle dus overgebracht op doek. Het schilderij werd in de zomermaanden tentoongesteld in vintage kledingwinkel annex galerij The Locker Vintage in de Vlamingstraat 9 in Brugge.

Opbrengst

“Ik zal nu ook grote afdrukken van het schilderij laten maken om te verkopen. De opbrengst gaat naar The John Daly Story, The Locker Vintage en het merk MR Seppe om dit soort maatschappelijke projecten ook in de toekomst mogelijk te maken”, geeft Seppe nog mee.

Voor info en bestellingen: www.mrseppe.com.