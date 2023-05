Jong en oud kleurt en schetst tijdens kunstfestival Waregem Tekent

Waregem Tekent lokte zaterdagnamiddag heel wat creatievelingen naar het centrum. De ramen in de bib kleuren, de nieuwe woontorens schetsen of een pannenkoek met eetbare inkt maken, het programma bood voor elk wat wils.

Curator van het gratis festival was illustrator Flore Deman. De Waregemse stelde een boeiend en divers aanbod samen. Vanaf 14 uur kon men deelnemen aan workshops en activiteiten in het Koetshuis, de Schakelbox, Be-Part, park Baron Casier, de stadionvijvers, bibliotheek, stedelijke kunstacademie en in het creatieve cultuurcentrum Atelier Offline.

Tekenen met robots, een uniek zelfportret of pannenkoek met eetbare inkt maken, de skyline van Waregem schetsen, hiërogliefen ontdekken of een unieke tattoo plaatsen, zowel jong als oud genoot van het tekenfestival.

Urban Sketching

Ondanks enkele dreigende donderwolken bleef de regen uit. Zo kon men onder meer in het Regenboogpark buiten deelnemen aan urban sketching. Op een schetsboek werden de stadionvijvers, de Elindus Arena, woonzorgcentrum De Meers of de twee nieuwe woontorens naast het Parkhotel op papier vereeuwigd.