Jonas Vansteenkiste en Thomas Jacques gaan tijdens Spinrag op zoek naar een huis

Onder de noemer ‘Draw me a house’ gaan kunstenaars Jonas Vansteenkiste en Thomas Jacques op zoek naar het ‘oerhuis’. Zij nodigen iedereen uit om een tekening te maken van hun huis of droomhuis.

“Wij verzamelen tekeningen van huizen om er een archief van te maken. Wat vertellen de huizen ons? Hoe kijken wij ernaar? We vragen om iedereen mee te doen en een korte vragenlijst in te vullen. Elke bijdrage wordt onderdeel van een project waarin we op zoek gaan naar het ‘oerhuis’. Al vroeg in ons leven leren we wat een huis is. Kijk maar: je vindt ze in ontelbare kindertekeningen. Iedereen tekent als kind wel een huis of kasteel: liefst in veel kleuren.”

“Een huis is universeel en toch heeft iedereen een ander idee. Samen onderzoeken we hoe huizen geclassificeerd kunnen worden. Wat is het begrip ‘huis’? Huizen beschermen ons tegen kou, hitte en gevaren.” ‘Draw me a house’ heeft plaats in de foyer van de Concertstudio van 19 tot en met 24 februari telkens van 14 tot 17 uur. (Peter Van Herzeele)