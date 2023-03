Jonas Bruyneel vertelt de geschiedenis van het Lam Gods

Op dinsdag 21 maart organiseert Davidsfonds Kuurne een avond over de geschiedenis van de rijke Gentse familie Vijd en het Lam Gods. Jonas Bruyneel schreef er een boek over: ‘VIJD, het verdriet van het Lam Gods’. De schrijver neemt de aanwezigen mee op wandel door het middeleeuwse Gent, langs de majestueuze bouwwerken, de kathedraal, het stadhuis en de drukke havenactiviteiten aan de Graslei. Zijn levendige verhaal wordt afgewisseld met livemuziek van Klaas Tomme.

De tumultueuze geschiedenis van het Lam Gods is er een van oorlogen, brand en diefstal. De eerste eeuw na zijn onthulling in1432kende hetLam Godseen relatief rustig bestaan. De Beeldenstorm in 1566 bracht daar echter bruuske verandering in, maar het reusachtige veelluik kon tijdig verborgen worden. Tijdens deFranse Revolutie namen de troepen het centrale paneel met de aanbidding van het Lam Gods metpaard en karmee naar Parijs, waar het onmiddellijk een van de topstukken in hetLouvre(toen Musée Napoléon) werd. Op de ochtend van11 april 1934werd Gent wakker met het vreselijke nieuws: twee panelen van het Lam Gods,De Rechtvaardige Rechters en Johannes De Doper, waren gestolen uit de Sint-Baafskathedraal. Tot op vandaag is er nog steeds geen spoor van het luik De Rechtvaardige Rechters en bestaan er allerlei wilde theorieën over een eventuele vindplaats.

“Er hangt al eeuwen een zweem van mysterie rond het Lam Gods. Joos Vijd had zich in korte tijd opgewerkt tot de elite van het Bourgondische Vlaanderen. Hij bestelde in 1432, bij de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck een schilderij dat een nieuw hoogtepunt moest worden in de Vlaamse schilderkunst: geen triptiek maar een 12- schilderij over het Lam Gods”, vertelt Annemie Belaen, verantwoordelijke voor lezingen en boekbesprekingen bij Davidsfonds Kuurne. “In 2012 werd begonnen met de restauratie van het veelluik, een restauratie die tien jaar duurde, en recent kan je het werk opnieuw bewonderen in de Sint-Baafskathedraal.” (ADM)

