Joke Verstegen exposeert in het eigen Torhout

Van vrijdag 3 februari tot en met zaterdag 4 maart exposeert Joke Verstegen (51) haar schilderijen in het cultuurcentrum de Brouckere.

Ze maakt abstracte kunst in vier stijlen: humane collectie, aardse collectie, drip painting en landschappen. Sinds vorig jaar heeft ze aan de Van Iseghemlaan in Oostende haar eigen Verstegen Art Galerie. Joke groeide op in Veldegem, woonde er zowat 40 jaar, maar is intussen al meer dan tien jaar naar de Torhoutse Kortemarkstraat verhuisd, waar ze haar atelier heeft. In het cc gaat ze met haar schilderijen in dialoog met de keramiek van Jacques Tortelboom uit Zottegem. (JS)