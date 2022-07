Joke Verstegen brengt eigen werk in nieuwe kunstgalerie in Oostende

Kunstenares Joke Verstegen uit Torhout opende haar eigen kunstgalerie in Oostende. Ze toont er permanent haar eigen abstracte creaties, maar werkt ook in opdracht van een meubelzaak op vraag en maat van de klant.

Na 30 jaar onderwijs als lerares en stagebegeleidster verzorging-voeding aan het Maria Margaretha Instituut in Kortemark, gecombineerd met schilderen in haar vrije tijd, kiest Joke Verstegen (51) nu resoluut en fulltime voor de kunst. Naast haar scheppend werk opende ze zopas haar Verstegen Art Galerie in de Van Iseghemlaan 115. “Ik koos voor Oostende omdat binnen het boeiende culturele leven in de stad de kunst ook een prominente plaats inneemt”, zo verklaart ze haar professionele switch.

Verstegen koos er resoluut voor om abstract te schilderen. “Zo blijft er in de non-verbale communicatie tussen de kunstenares en het individu veel meer ruimte voor persoonlijke interpretatie en de eigen wederzijdse gevoelens dan bij figuratieve kunst waar de schepper van het werk veel meer de kijker in een bepaalde richting stuurt.”

Als autodidact beperkt Joke haar oeuvre tot abstracte zeezichten en landschappen, het aardse, het mystieke zen en het humane. Dit alles in een explosieve vrouwelijke en kleurrijke drip painting op doek.

Op maat

Joke Verstegen is als kunstschilderes ook verbonden aan de meubelzaak Vandermeeren in Veurne. “Daar creëer ik unieke stukken op maat, volledig naar de smaak van de klant en aangepast aan het interieur.” Naast tal van andere exposities waar ze al aan deelnam, tref je haar ook van zaterdag 6 tot maandag 15 augustus met haar werk op de Knokke Art Fair in het Casino.

Openingsuren van de Verstegen Art Galerie vind je op afspraak info@verstegen-art.com of via www.verstegen-art.com.

(ML)