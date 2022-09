John keert terug naar zijn roots via tentoonstelling op Kermiszondag: “Anzegemse natuur is inspiratiebron”

Beeldend kunstenaar Myriam Van Wynsberghe en kunstschilder John Anrijs schitteren met hun artistiek werk op Kermiszondag 4 september in de Raadzaal in Anzegem. “Het geheel kadert binnen de terugkeer naar mijn roots”, vertelt John Anrijs (66). “Dat is dan ook de betekenis van ‘Reditus’, de naam die de tentoonstelling meekreeg.”

Het is niet alleen een terugkeer naar John Anrijs zijn Anzegemse roots. Breder gezien is het ook een algemene terugkeer naar een ‘normaal kermisweekend’ met allerlei festiviteiten waarbinnen een kunstexpositie perfect past. “Ook het kermiscomité ademt opgelucht dat alles weer zijn gangetje kan gaan”, bevestigt actief lid Davy Demets.

John Anrijs is geboren en getogen onder de kerktoren van Anzegem. “Ergens net na de helft van vorige eeuw zag ik het Anzegemse licht”, klinkt John vrolijk. “Mijn kindertijd speelde zich af rond de kerktoren waar we onze kampplaats hadden onder de grote Linde. Het jaarlijkse hoogtepunt was de kermis. Kattenkwaad en plezier waren de rode draad, maar al vrij snel was ik bezig met cultuur en kunst waarbij ik heel wat boeken verslonden heb en voor tal van film- en toneelvoorstellingen affiches ontwierp, de eerste Gapersstoet ten volle beleefde enzoverder. De begrafenis van Stijn Streuvels in Ingooigem herinner ik me nog levendig.

Abstract impressionisme

John zijn studententijd speelde zich af in de Flower Power-periode. “Het zijn die jaren die me als kunstenaar hebben gevormd”, aldus klinkt hij. “Het legendarische Woodstock-festival en de kunstvorm van de seventies waarin het abstract impressionisme met de colour fields een grote invloed hebben gehad op mijn werk tot op heden.”

Ik teken, ets, maak beeldend werk of schilder op basis van wat ik voel

Na de hogeschool trouwde John en kwam hij in Machelen aan de Leie terecht waar zijn huidig atelier is. “Ik voerde toen regelmatig verrijkende gesprekken met Roger Raveel, de Vlaams postexpressionistisch kunstschilder. Daarna werkte ik samen met diverse kunstenaars naar tentoonstellingen toe en zoals een kunsthistoricus het beschreef is er ‘Het blijvend gevecht met jezelf’.

De flyer van de tentoonstelling. © gf

Toen in 2014 het nieuws kwam van de Anzegemse kerk die was afgebrand, kwam John Anrijs zo snel mogelijk naar de plaats van het onheil. “Het gaf een zeer eigenaardig gevoel, zoiets als een verbrande jeugd. Enkele werken die ik naar aanleiding hiervan schilderde, zijn ook te zien op de tentoonstelling.

Via Chantal Demeulemeester en breder, het gemeentebestuur, kreeg ik snel groen licht voor de tentoonstelling. Echter duurde het door corona drie jaar vooraleer ‘De terugkeer’ eindelijk kon doorgaan.”

Prachtig weerzien

De tentoonstelling zelf is opgebouwd over verschillende periodes. “Ik teken, ets, maak beeldend werk of schilder op basis van wat ik voel, waarbij de Anzegemse velden en natuur altijd een inspiratiebron waren. Vandaar de combinatie tussen verschillende kunstvormen. Daarom ben ik dankbaar dat beeldend kunstenares Myriam Van Wynsberghe, ook afgestudeerd aan de Academie en afkomstig uit Vichte, wilde meewerken met haar schitterende beelden. Het wordt een prachtig weerzien en sowieso terug een inspiratiemoment voor nieuw werk.”