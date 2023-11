Johan en Geert verkopen 140 schilderijen van vader Omer Laire voor het goede doel: “Het was even nadenken wat te doen met de vele werken”

Ondanks dat hij pas op zijn 45ste begon met schilderen, liet de Ieperse hobbykunstenaar Omer Laire na zijn overlijden in 2018 meer dan 140 schilderijen na. Zijn kinderen gingen op zoek naar een bestemming voor de werken en kwamen op het idee om ze te verkopen voor het goede doel. “Priester Ettien Léon N’Guessan stelde voor om de opbrengst te schenken aan TEJO, waar jongeren gratis therapie kunnen krijgen.”

Muren vol schilderijen, een beetje verdeeld per thema. Dat was afgelopen weekend te zien in een appartement in de Capucienenstraat in Ieper. Deze schilderwerken werden allemaal gemaakt door hobbyschilder Omer Laire. “Mijn vader was een fervent schilder en door de jaren heen heeft hij een serieus oeuvre opgebouwd”, vertelt Johan, een van de twee zonen van Omer.

Omer Laire werd in 1932 geboren in het Franse Marcq-en-Baroeul. Op 27 juni 1956 huwde hij met Godelieve Baes uit Ieper. Het koppel woonde in een appartement in de Capucienenstraat in de Kattenstad. Omer volgde landbouwschool en vervulde daarna zijn dienstplicht in België. Hij tekende bij als reserveofficier en werd naar Duitsland gestuurd. Het leger vroeg hem om te blijven, wat hij ook deed. De Ieperling heeft zijn volledige loopbaan bij defensie doorgebracht. “Mijn vader begon voorzichtig met schilderen op zijn 45ste”, vertelt zoon Johan. “Nadat hij in 1984, op zijn 51ste, met pensioen ging, trok hij naar de Ieperse kunstacademie. Daar doorliep hij alle stadia tot hij afstudeerde. Het schilderen werd een fulltime hobby. Je ziet zijn werk evolueren van stillevens tot schilderijen van Ieper en de regio. Hij schilderde de hoppevelden en de zee. Ook over de oorlog maakte hij werken en hij waagde zich zelfs aan abstracte kunst.”

Cultuurraad

Omer was lange tijd betrokken bij de in 1994 opgerichte Kunstkring Hemian, waar hij ondervoorzitter was. Hij vertegenwoordigde Hemian in de werkgroep beeldende kunst van de cultuurraad en was vertegenwoordiger van de werkgroep in de raad van bestuur van de cultuurraad. “Na het overlijden van mijn vader vroegen we ons af wat we met al die schilderijen moesten doen,” legt Johan uit. “Nadat we er zelf een aantal hadden gekozen, bleven er nog steeds 140 over. Na even nadenken, leek het ons een goed idee om ze voor het goede doel te verkopen. Priester Ettien Léon N’Guessan dacht daarbij aan TEJO.” TEJO Ieper is een organisatie die gratis, professionele en anonieme therapie biedt aan jongeren. “In eerste instantie was het plan om de werken in de kerk op te hangen om ze aan geïnteresseerden te tonen, maar de logistiek van de verhuis leek nogal ingewikkeld. Daarom hebben we besloten om ze op te hangen in het appartement van mijn ouders, waar mensen dit weekend konden langskomen om ze te bekijken”, voegt Johan toe.

Wie nog geïnteresseerd is in het kopen van een schilderij, kan nog altijd een mailtje sturen naar Geert Laire via geert.laire@skynet.be of naar Johan Laire via paola.johan88@gmail.com. “De basisprijs is 10 euro voor de kleine werken, de iets grotere kosten tussen de 20 à 30 euro en de grotere werken 40 à 50 euro. Willen mensen meer geven, dan mag dat uiteraard”, aldus nog Johan.