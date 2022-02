Jens Devrome stelt action painting tentoon

Vanaf donderdag 3 maart stelt Jens Devrome uit Kortemark zijn action paintings tentoon in de loods van Gert-Jan Logghe in de Amersveldestraat 10. Heldere kleuren en fijne strepen, Jens smijt de verfspatten laag over laag op elkaar. Het resultaat trekt op zijn minst de aandacht.

Jens Devrome (27) studeerde houtbewerking en decoratie aan de Maricolen in Brugge. Een richting waarmee je veel kanten uit kan, maar die je niet meteen linkt aan action painting. Jens is dan ook een autodidact, het creatieve kreeg hij mee van zijn moeder, en hoogstwaarschijnlijk ook van zijn vader Patrick Devrome, bakker en eigenaar van bakkerij De Zaaier in Klerken en auteur van het boek Pandemiepareltjes.

“In 2017 maakte ik mijn eerste popartwerken”, gaat Jens van start. “Ik was toen nog zoekende en liet me inspireren door voorgangers. Want zijn we niet allemaal nakomelingen van andere kunstenaars?” Toch waren de heldere kleuren van nu al aanwezig, naast vervreemding en een soort simpelheid. “Ik koos bewust personen die een onderdeel waren van mijn leven: Barack Obama, Johnny Depp…”

De smaak van Jens evolueerde, maar hij bleef ondertussen experimenteren. Spatten van acrylverf op een – niet zelden – groot, wit doek. “Het is een combinatie van dripping, strakke lijnen en dromerigheid”, omschrijft Jens. Het resultaat oogt abstract, maar voor wie kijkt, is er in de schilderijen heel wat te ontdekken.

Kleuren zijn alles

“Niet zozeer het abstracte is belangrijk, het draait allemaal om de kleuren. Kleuren zijn alles, ze brengen leven.”

Een tweede inspiratiebron voor Jens is muziek. “Voor ik aan een doek begin, zet ik de muziek hard. Het liefst van al rock, dat geeft mij een gevoel van vrijheid.”

Jens heeft zichzelf een jaar gegeven om te zien of hij van zijn kunst kan leven. “Het gaat met ups en downs”, bekent hij eerlijk. “Maar tot nu toe is het haalbaar.”

Voor zijn nieuwste project zoekt Jens het dichter bij zijn opleiding, en transformeert hij oude meubelen in action paintings, ook wel action furniture genoemd. Een oude zetel, een oude klok of piano worden waar nodig gerestaureerd. “Daarna krijgt ofwel het frame, ofwel de bekleding een action painting-look. Voor dat laatste werk ik samen met een zaak in London die kunstwerken van mij bedrukt in fluweel.” (TLK)