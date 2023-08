Jens Devrome geeft een demonstratie action painting

Action paintings zijn Jens Devrome zijn dada. Laag over laag smijt hij verfspatten op een doek. De heldere kleuren en fijne strepen trekken de aandacht. “Hoog tijd dat Kortemark eens live kennismaakt met hoe mijn kunstwerken ontstaan.” Daarom organiseert hij een live action painting op zaterdag 26 augustus.

“De ideeën voor mijn werken ontstaan vanuit een gevoel dat bij mij naar bovenkomt en naar buiten wil”, aldus full-time kunstenaar Jens (29), die langsheen de Ieperstraat woont. “Ik neem verf en materiaal en laat me ondersteunen door muziek van AC/DC, Linkin Park of Iron Maiden. Het is precies alsof ik zweef in een ruimte waar alles eindeloos mogelijk is. Emoties en herinneringen komen naar boven en ik orden die allemaal, terwijl er een compositie ontstaat op doek. Bij toeval ontdek ik dan nieuwe technieken of materialen, waardoor geen enkel werk precies hetzelfde is. Alle kleuren, emoties en de rockmuziek smelten samen in mijn werken. Dit geeft me een gevoel van vrijheid en het brengt me de hoop om steeds door te gaan. Dat wil ik laten zien in mijn action paintings.”

Grootste doek ooit

“Ik word regelmatig gevraagd om op locatie live een kunstwerk te maken. Ik wil de mensen in Kortemark , mijn vrienden en familie eens de kans geven om te zien hoe zo’n werk tot stand komt. In de loods van Gert-Jan Logghe in de Amersveldestraat kan iedereen me op kermiszaterdag 26 augustus aan het werk zien tussen 14 en 18 uur. Ik maak er een werk van 10 meter op 2 meter, meteen het grootste doek dat ik ooit maakte. Ik stel er ook andere werken tentoon.”

“Het idee voor de compositie zit al in mijn hoofd. Ik weet al precies hoe het er zal uitzien, want aan zo’n action painting gaat er steeds een grondige voorbereiding aan vooraf”, besluit Jens Devrome. (JDK)

Meer info kan je vinden op www.jensdevrome.be.