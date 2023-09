Jean-Pierre Allemeersch stelt op zijn 74ste voor het eerst tentoon: “Ik werk vooral tijdens de winter”

Dit weekend organiseert het Willemsfonds opnieuw een kunsttentoonstelling. Dit met werk van Lut Verbrugge en Jean-Pierre Allemeersch. Voor deze laatste is het de eerste echte confrontatie met het publiek. Hoewel hij al 74 is, is dit zijn allereerste tentoonstelling. Hij brengt keramieken beelden.

Jean-Pierre Allemeersch woont in de Deerlijkstraat in Zwevegem. Wanneer we de woning betreden, verraden de grote schilderijen meteen dat hij graag kunst om zich heen heeft. Hij verontschuldigde zich meteen ook voor de vele beeldjes die op de tafel stonden. “Dit zijn een deel van mijn beelden die ik zal tentoonstellen dit weekend”, klonk het. Meteen hadden we ook een idee waaraan we ons mogen verwachten. “Ik ben altijd al een liefhebber van kunst geweest. Een passie die ik gelukkig kan delen met mijn echtgenote Micheline Tack. Al vele keren trokken we naar de Kunstbiënnale in Venetië om daar enkele dagen te genieten van alle kunstwerken die er te zien zijn.” De liefde voor de kunst was eerder passief. Zichzelf aan het schilderen, tekenen of boetseren zetten, zat er niet meteen in. “Beroepshalve was ik werfleider bij Bruggen en Wegen. Zo werden de kaaimuren langs het kanaal Bossuit-Kortrijk onder mijn toezicht gebouwd. Ook wel kunstwerken, maar niet zoals wij ze kennen.”

Handen

Zes jaar geleden begon Jean-Pierre dan toch met zijn eerste kunstprojectjes. “Dit was eerder toevallig. Ik kijk nogal op naar Cecile Vanhuysse, die prachtige beelden maakt. Ik had er enkele van haar gekocht en toen ik er opnieuw eentje wilde kopen, zei ze me: Waarom maak je er zelf geen? Je hebt het in je handen, ik zie het. Ik zou het toch eens proberen. Die woorden bleven hangen en ik ging aan de slag. Uiteraard ging ik dan ook naar de academie, want een basisopleiding is toch zeker noodzakelijk”, vertelt hij.

“Het begon allemaal met: ‘Waarom maak je er zelf geen? Je hebt het in je handen’”

Ondertussen zijn we zes jaar verder en is Jean-Pierre klaar voor zijn eerste echte tentoonstelling. “Ik ben inderdaad wat men een late roeping noemt. Ik mocht al enkele van mijn beelden tonen in het project Vurige Vensters waar ze in het uitstalraam van de vroegere Blokker stonden. Ook in de bibliotheek was ik al eens te gast, maar dit waren eerder kleinere projecten. De tentoonstelling nu is de eerste grote waar ik aan deelneem. Zelf heb ik er ook nog geen georganiseerd, misschien doe ik dit nog wel eens. De Priesterage hier vlakbij, zou daarvoor wel geschikt zijn.”

Vermeersch

Jean-Pierre heeft een grote voorliefde voor het werk van José Vermeersch. “Ik laat me inderdaad door hem inspireren, maar zonder hem te imiteren. Soms weet ik bij het begin niet goed waar ik ga eindigen. We nemen een stuk klei en beginnen eraan. Stelselmatig groeit het en krijgt het vorm terwijl ik bezig ben. Het komt echt uit het hoofd en het gevoel. Het bakken gebeurt dan bij een kennis in Otegem.” Tijdens de winter is Jean-Pierre het actiefst, al was hij afgelopen zomer ook veel bezig met klei. “Ik wilde speciaal voor deze tentoonstelling enkel nieuwe werken tonen. Ik moest dus tijdens de zomer ook aan het werk. Normaal werk ik vooral tijdens de winter.”

Aquarellen

Tussendoor vragen we of Jean-Pierre zich ooit aan andere kunstvormen heeft gewaagd. En ja. “Ik zie heel graag schilderijen en probeerde dus ook eens te aquarellen. Al vlug kwam ik tot de vaststelling dat ik dit niet in mijn handen had en ben er dus ook mee gestopt.” Wel zegt Jean-Pierre spijt te hebben dat hij zo laat begonnen is met het maken van beelden. “Aan de andere kant ben ik wel blij dat ik er ooit mee begonnen ben en dat ik er nu nog altijd plezier in heb”, besluit hij.

Kermisweekend

Op de tentoonstelling zijn er ook schilderijen en beeldend werk te zien van Lut Verbrugge, die we hier vorig jaar al eens voorstelden. De tentoonstelling is te bezoeken in het foyer van het theatercentrum in de Otegemstraat. Ze is te bezoeken op zaterdag 9 september van 14 tot 18 uur en op zondag 10 september van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.