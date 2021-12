Jan Devoldere stelt schilderijen tentoon in de bib van Izegem: “Kleuren zijn belangrijk”

Gewezen verzekeringsmakelaar Jan Devoldere stelt de hele maand december zijn schilderijen tentoon in de bib aan de Grote Markt. “Landschappen, zomerse beelden, een opkomende zon…”, zegt Jan. “Schilderen is mijn favoriete kunstrichting omdat ik kleuren zo belangrijk vind.”

Jan (69) is de man van Lieve Deprez. Het gezin woont in de Kokelarestraat. Hij was zelfstandig verzekeringsmakelaar.

“Toen ik 61 jaar was verkocht ik mijn verzekeringsportefeuille en ging als het ware met ‘vervroegd’ pensioen”, zegt hij.

“Maar het eerste jaar was dat voor mij toch even wennen. Ik liep een beetje verdwaald rond. Tot ons dochter Lies me een cadeaubon gaf, die ze helemaal zelf opgesteld had. ‘Om je verstrooiing te bezorgen, schreef ik je in het Sask in Roeselare (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) in’, stond er te lezen. Een origineel cadeau waar ik heel blij mee was!”

Compositie en creativiteit

Jan had altijd al aanleg gehad voor tekenen, schilderen en fotografie. “Maar door mijn drukke beroepsbezigheden was er vroeger te weinig tijd om kunst als hobby te beoefenen, Al zat dat wel in mij. Ik nam regelmatig foto’s van figuren en landschappen en vond altijd al de compositie van het beeld én de creativiteit belangrijker dan het technische aspect van de foto. Ik was daar wel bewust mee bezig. Een voorbode van mijn schilderkunst? Wie weet!”

Jan volgde aan het Sask twee jaar beeldende vorming, beeldhouwen, schilderen, tekenen en drukken. Ik maakte er kennis met die diverse disciplines zodat ik daarna goed aanvoelde welke richting ik zelf wilde uitgaan.”

“Ik schreef me in bij Art’Iz in Izegem en volgde tekenen en schilderen bij lesgevers Christophe Denys en Greta Vermander.”

“Ik ben blij dat ik les volg bij twee verschillende leraars met elk een aparte inbreng. Ook het contact met de andere cursisten is voor mij verrijkend. Je leert van elkaar, je steek iets op van de technieken die anderen gebruiken… Noem het een soort kruisbestuiving. Zo ontwikkel ik ook mijn eigen stijl: krachtig, figuratief, grof, niet gedetailleerd!”

Jan schildert landschappen, figuren en andere natuurelementen die hij onder andere vindt in zijn eigen foto’s, in foto’s uit kranten, op oude prentkaarten…

“Maar mijn schilderijen zijn geen kopieën van die foto’s of prentkaarten, ik geef er een eigen accent, een eigen interpretatie aan. Het worden zo mijn beelden, mijn creaties die ik nu voor de allereerste keer laat zien aan een publiek. Eerlijk gezegd dat voor het eerst naar buiten komen met mijn werk streelt toch een beetje mijn ego.”

Jan stelt in de bibliotheek een achttal schilderijen tentoon.

Praktisch

De werken van Jan Devoldere kan je bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek aan de Grote Markt: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 19 uur, woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur.

(IB)