Jan Decleir op bezoek bij mu-zee-um voor workshop

Jan Decleir, de bekende acteur en kunstenaar kwam langs bij mu-zee-um in Oostende om een workshop te geven voor mensen met een beperking. Zowel de deelnemers als de kunstenaar zelf genoten van de ervaring.

Jan Decleir was in maart al te gast in mu-zee-um voor een LABO met jongeren en in januari komt hij terug voor een LABO volwassenen. Hij voelt zich duidelijk goed bij mu-zee-um. Dit weekend was hij opnieuw te vinden in het gezellige atelier van mu-zee-um in de Edith Cavellstraat voor een workshop Zwart met Kleuren in kader van LABO DE LUX, voor mensen met een beperking. Er werden linosnedes gemaakt en gewerkt met de drukpers. Aan de start van de avond las de acteur een verhaal voor en de deelnemers konden elementen uit het verhaal gebruiken om mee aan de slag te gaan.

Decleir komt graag naar Oostende. “Er zijn een paar vrienden mij voorgegaan die hier bij mu-zee-um hun werk hebben voorgesteld. Ik heb dat ook gedaan en toegelicht waar ik plastisch mee bezig ben. Het idee was om drukken te maken, dat doe ik heel graag. We maken lino’s en houtsnede’s. Deze mensen zijn zeer begenadigd en we proberen verschillende dingen uit. Ze nemen allemaal verschillende beelden uit het verhaal en zetten dat op papier. Het is een zeer leuke ervaring, waar ik nog veel uit kan leren. Het is art brut, een bestaande kunstvorm en het heeft reden om te bestaan.”