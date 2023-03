Tot 31 maart stelt kunstenaar Jan De Mey tentoon in het gemeentehuis van Bredene.

Jan De Mey kent de zee als zijn broekzak. Hij heeft een zeer ruim oeuvre opgebouwd en is door de jaren heen altijd trouw gebleven aan zijn geliefkoosd onderwerp, het maritieme landschap. Het is meteen de titel van deze tentoonstelling, die sinds 6 maart gratis te bezoeken is tijdens de openingsuren in het gemeentehuis.