James Ensorhuis in Oostende presenteert expo met prenten uit Prentenkabinet Koninklijke Bibliotheek

Het James Ensorhuis in Oostende toont nog tot 4 september prenten van de meester uit Prentenkabinet Koninklijke Bibliotheek.

Het Prentenkabinet heeft een erg ruime collectie van James Ensor. Curator Xavier Tricot kon er uit putten voor deze zesde expo in het James Ensorhuis.

“Ik toon zowel grafiekbladen als werken op papier en paneel. Deze erg uitgebreide selectie omvat alle periodes uit het lange leven van de kunstenaar: landschappen, portretten, satirische taferelen, schetsen en studies.”

Topstukken

Topstukken zijn twee tekeningen op paneel: De Romeinse triomftocht en het provocatieve België in de 19de eeuw. Die laatste prent contrasteert pijnlijk scherp met het ruiterstandbeeld op de dijk, een kilometer verder op. Hij maakte die werken omstreeks zijn dertigste en heeft later van beide ook nog een ets gemaakt.” Ondertussen bereidt Tricot al de volgende expo’s voor waar Ensors zelfportretten centraal zullen staan en in een ander expo confronteert hij Ensors grafiek met werk van de Oostenrijkse graficus, boekillustrator en schrijver Alfred Kubin.

Sinds de opening twee jaar geleden mocht Het museum al 90.000 bezoekers verwelkomen, ondanks de pandemie. Elke dag van 10 tot 18 uur. Op maandag gesloten, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen.

(ML)