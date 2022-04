Jacky Tavernier schenkt opbrengst van zijn kunstwerken deels aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Kunstenaar Jacky Tavernier (79) woont in Avekapelle, deelgemeente van Veurne, maar zijn roots liggen in Oostende. Momenteel exposeert hij een aantal grote werken in galerij De Grote Ruutten in Oostende. Die zijn nog te koop op 23 en 24 april en een derde van de opbrengst schenkt Jacky aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Jacky Tavernier herinnert zich de oorlogsjaren niet dat hij werd geboren (1943), maar hij heeft wel veel empathie met de hedendaagse vluchtelingen. “Ik ken er zelf heel wat”, zegt hij. “Daarom engageer ik mij persoonlijk graag voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een organisatie die zich samen met een 30-tal lidorganisaties en heel wat vrijwilligers inzet voor alle mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en vervolging. Ze verhogen de druk op het beleid, sensibiliseren het ruime publiek en ondersteunen mensen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaan. Ze werken ook aan kwalitatieve opvang voor de vluchtelingen en integratie.”

Jacky draagt op een unieke manier zijn steentje bij. “In galerij De Grote Ruutten heb ik een aantal grote aquarellen uit mijn eigen collectie tentoongesteld van 50 X 70 cm. Ze worden verkocht tegen 300 euro per stuk (inclusief kader) en daarvan schenk ik telkens 100 euro aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De teller staat momenteel al op 1600 euro.”

Academie in Oostende

Jacky Tavernier is een gevestigde waarde in de kunstenaars- en in de architectuurwereld. Het schilderstalent kreeg hij mee van zijn vader, en als kind mocht hij naar de academie in Oostende. Maar Jacky had ook interesse en talent voor architectuur. Zijn verdere leven werkt hij als zelfstandig architect in Oostende, maar zijn hunker om te schilderen en om te tekenen blijft, en hij hervat de academie. In de jaren ’80 sleept Jacky meerdere prijzen in de wacht, zowel voor architectuur als voor grafiek en aquarel.

In zijn schilderijen beeldt Jacky spontaan uit wat hij persoonlijk beleeft. Zijn tekeningen en schilderijen zijn vooral momentopnamen van alledaagse en niet alledaagse dingen, waarbij zijn zin voor humor en openheid en zijn authentieke kijk op zijn omgeving, mensen en dieren in het oog springen. Jacky schetst, tekent en schildert overal: thuis, in zijn atelier, in de tuin, in een café, op restaurant.