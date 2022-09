Izegemse Odette Catrysse exposeert foto’s van vroegere buren uit Diksmuide

Odette Catrysse exposeert van 10 tot en met 23 september een serie van tien foto’s in de bibliotheek van haar eigen stad Izegem. “Een reeks foto’s over het dagelijks leven van tachtigers Greta en Urbain uit Diksmuide”, zegt ze. “Verhalende fotografie, die emoties naar de toeschouwer overbrengt.”

Odette woont in de Roeselaarsestraat in Izegem en is de vrouw van Rik Willaert. Ze werkte als zelfstandig verpleegkundige en is nu met pensioen.

Cursus fotografie

Al van jongs af aan was ze geïnteresseerd in fotografie. “Mijn vader had een kodakske en mijn zoon is zelfstandig cineast. Het zit een beetje in de genen van onze familie. Ik volgde aan het CVO in Roeselare een cursus fotografie, waarin ik de technische kant beter leerde kennen. Daarna volgde ik ook fotografie aan het Sask in Roeselare, om uit te zoeken welke richting ik met die hobby uit wilde gaan.”

Maar Odette stopte daarmee en sloot zich vijf jaar geleden aan bij ‘Forum Beeldtaal’, een Nederlandse online opleiding rond de beeldende en verhalende kant van het fotograferen. Een serie foto’s maken die een verhaal vertellen en illustreren.

Tachtigers uit Diksmuide

De foto’s die Odette tentoonstelt gaan over de tachtigers Greta en Urbain uit Diksmuide.

“Dat waren buren uit mijn kindertijd. Ik volgde die mensen anderhalf jaar. Iedere maand spraken we af om nieuwe foto’s te maken. En ze werkten heel goed mee. Bepaalde kledij aantrekken, schminken, in de modder in het veld staan…: niets was hen te veel. In de bibliotheek zie je een selectie van tien foto’s uit een serie van twintig.”

Vloer met tapijtje

Voor Odette was het ook een uitdaging om het koppel te portretteren zonder ze iedere keer zelf in beeld te brengen. “Eén voorbeeld daarvan: een foto die ik nam van de oude vloer met een tapijtje erop, waaruit je als aandachtige toeschouwer zou kunnen opmaken dat Greta en Urbain in een heel oud huisje wonen. Dat past perfect in die serie. Zonder dat zij zelf op de foto staan, zegt het beeld toch iets over hoe die twee mensen leven.”

De foto’s van Odette kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek gaan bekijken.