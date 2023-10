Izegemse kunstenaars stellen tentoon in d’Oude pastorie

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober stellen zes vrouwelijke kunstenaars in het kader van Buren bij Kunstenaars hun werken tentoon van 10 tot 18 uur in d’Oude pastorie aan Hulstedorp 3 in Hulste. Vier van hen zijn Izegemse kunstenaars: Tilly Vandommele, Elly en San Oosterlynck en Roos Waelkens.

Realistisch

Tilly Vandommele schildert met olieverf. Vanop een afstand lijken haar portretten zeer realistisch, zelfs bijna foto’s. Van dichtbij zie je duidelijk de penseelstreken. Haar onderwerpen zijn geïnspireerd door haar persoonlijke omgeving, door de actualiteit of door beelden die toevallig haar pad kruisen. “Schilderen is voor mij een voortdurende en fascinerende zoektocht om de emotie van de mens te illustreren.”

De aquarellen van Elly Oosterlynck tonen de zee, landschap en bloemen. “Ik kreeg tekenles van Jaklien Moerman aan de normaalschool in Eeklo. Het tekenen, schilderen en knutselen beoefende ik als kleuterleidster al. En mijn aquarelkennis vulde ik aan met cursussen.”

Geen dag zonder klei

De keramieken beelden van San Oosterlynck kan je omschrijven als abstract figuratief. Ze maakt ludieke kopjes die neigen naar karikaturen. De gekke gezichten tovert sowieso een glimlach op je gelaat. Daarnaast maakt ze ook abstracte werken. “Ik heb de liefde voor keramiek jaren geleden ontdekt. De twee stijlen heb ik met vallen en opstaan ontwikkeld. Ik ben autodidact maar volg geregeld workshops die me meer inzicht geven in het werken met kleuren en verschillende methodes van stoken.”

Roos Waelkens laat zich voor haar keramiek inspireren door de natuur en streeft naar een evenwicht tussen vorm en kleur. “De eerste keer met klei werken was een prettige ervaring. Wat eerst een hobby was, werd een passie. Nu is het een noodzaak: geen dag zonder klei.”

Ook Fanny Spiessens (keramiek) en Rita Waelkens (acrylverf schilderijen) stellen tentoon.