Izegemnaar Ronny doet mee aan Nationale Expo: “Hoop op veel stemmen!”

Ronny Pattijn hoopt eind dit jaar met een van zijn schilderijen in het KMSK Antwerpen te hangen. De Izegemnaar neemt deel aan de Nationale Expo van het museum en hoopt uiteraard een van de winnaars te zijn. Iedereen kan helpen stemmen.

Ronny Pattijn (66) woont samen met zijn vrouw Hilde Lagae op Ter Beemden. “Ik ben altijd al met kunst bezig geweest, maar sinds ik met pensioen ben, vind je mij weer vaker in mijn atelier. Ik maak heel wat verschillende werken onder de naam Patron”, begint Ronny. “Mijn vrouw en ik hebben allebei een museumpas en we kregen zo te horen dat het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen een wedstrijd organiseert in samenwerking met Museumpas en VRT.” De Nationale Expo is een tentoonstelling met werk van verborgen artistiek talent. “Dit jaar is het thema het schilderij Aanbidding door de Koningen van Pieter Paul Rubens. De inzendingen moeten dus dat werk als inspiratiebron hebben”, legt Ronny uit. “Ik stuurde mijn werk Goddelijk Visioen in, een schilderij dat ik een paar maanden geleden maakte. Het werk past helemaal in het concept. In het oorspronkelijke werk van Rubens springt de rode mantel meteen in het oog en laat dat nu net de kleur zijn die in mijn schilderij primeert.”

Vakjury

Ronny probeert nu heel wat mensen warm te maken om te stemmen voor zijn werk. “Van 22 december tot 22 januari mogen 100 geselecteerde werken naar het museum. Natuurlijk hoop ik stiekem om daar ook bij te zijn. 50 werken worden gekozen door een vakjury en de andere 50 zijn de werken die online de meeste stemmen krijgen. Het zou mooi zijn om in het KMSKA te mogen hangen, een hele eer zelfs! Wie wil, kan naar de site van de Nationale Expo gaan en daar mijn werk een stem geven. Je krijgt dan een mailtje waarop je moet bevestigen. Het zou mooi zijn mocht Izegem op mij stemmen!” (MVW)

Stemmen kan op www.nationaleexpo.museumpas.be/project/36562.