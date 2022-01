Ives de Roo (67) stelt tentoon in Het Koetshuis

Samen met de Nederlandse pentekenaar Marius Weststrate stelt beeldend kunstenaar Ives de Roo uit Deerlijk van woensdag 2 tot en met dinsdag 8 februari zijn recentste werken tentoon in de expo ‘Oog voor detail’ in galerie Het Koetshuis in Waregem.

Kunstschilder Ives de Roo (67), die tijdens zijn professionele carrière ruim 40 jaar actief was bij de Franse autoproducent Citroën, woont samen met zijn echtgenote Christa Degraeve aan de Lijsterlaan in Deerlijk. De getalenteerde kunstenaar is er vaak terug te vinden in zijn schildersatelier op de zolderverdieping. “De liefde voor de kunst was al van jongs af nadrukkelijk aanwezig”, verduidelijkt Ives.

“In het derde kleuterklasje van juffrouw Yolande Desmet namen we deel aan provinciale tekenwedstrijden en in één daarvan heb ik ooit de hoofdvogel afgeschoten. De tekenschool bestond nog niet in die tijd en op mijn twaalfde waagde ik mijn kans bij het schilderscollectief De Vierschaere in Waregem. De ontgoocheling was groot toen ik te horen kreeg dat ik nog te jong was. Een jaar stond ik er weer en kon ik als jonge snaak wel aansluiten bij een gezelschap van mannen die allemaal tientallen jaren ouder waren…”

Landschappen

“Mijn gedrevenheid, mijn drang om goed te presteren was blijkbaar ook mijn lesgever Eduard De Clercq opgevallen want ik kreeg het voorrecht om bij hem privélessen te volgen en mij verder in het schildersvak te bekwamen. Ik heb daar heel veel van opgestoken. Ik heb in de loop der jaren heel wat onderscheidingen behaald, maar de eerste prijs in de Internationale Wedstrijd van het Nederlandse Landschap in Amsterdam met meer dan 600 inzendingen, blijft mijn topper. Die prijzen en erkenningen hebben mijn verdere schildersloopbaan enorm gestimuleerd.”

“Wat eerst enkel een hobby was, is ondertussen uitgegroeid tot een gezonde verslaving en zelfs een bijberoep. Ieder jaar heb ik één expositie in België en minstens één in Nederland. Mijn werk is in drie vakjes op te delen. Vooreerst zijn dat landschappen. Inspiratie doe ik op tijdens mijn vele fietstochten. Ik teken ter plaatse een beeld in mijn schetsboek en dat wordt verder uitgewerkt in mijn atelier. Laat nog wat stevige muziek uit de boxen knallen en ik heb alles om ideaal te presteren… Stillevens zijn mijn tweede specialiteit. Ik schilder heel realistisch en vaak met knikkers erbij. Die zijn zowat mijn handtekening geworden. Ik vind contrasten heel belangrijk. Alles is minutieus afgewogen, het moet perfect passen. En ten slotte schilder ik vaak dieren.”

Bevriend kunstenaar

Ives de Roo toont in de expositie zijn landschappen en vooral Zeeuwse zeezichten. De stillevens refereren naar de titel van de expo ‘Oog voor Detail’. Alle stillevens worden gecombineerd met de telkens terugkerende knikker(s) en deze reflecteren telkens het onderwerp op een heel sublieme wijze. Speciaal voor deze tentoonstelling wordt ook een hele reeks miniaturen met voornamelijk vogels getoond. Een serie ‘Big Cats’ vervolledigt dit dierenluik. De Deerlijkse kunstenaar stelt samen tentoon met Marius Weststrate, een bevriend collega-kunstenaar uit het Zeeuwse Wemeldinge. Hij tekent op subtiele wijze de eigen Zeeuwse landschappen en dorpsgezichten alsook met goud ingekleurde dieren- en vogelcreaties.