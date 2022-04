Israëlische kunstenaar stelt tentoon in Waregem

Van het front in Libanon naar een kunstgalerij in Waregem. Ted Barr (65) streek recent in West-Vlaanderen neer om er zijn werk tentoon te stellen in de kunstgalerij van Waregemnaar Vincent Messelier. “Kunst kan zoveel meer oplossen dan wapengekletter”, liet de kunstenaar uit Israël optekenen.

“Het was niet van willen, het was van moeten!” Ted blikt terug op zijn militaire carrière als niet alleen een verplichting, het deed hem ook de ogen openen. “Iedereen in Israël moet zijn of haar legerdienst opnemen, zonder excuus. Ik zat in de financiële sector en had geen nood aan wapens maar je kreeg de keuze niet. Voor ik het wist was ik officier en stond ik aan het roer van een aantal soldaten en tanks. Mijn bureau moest ik omruilen voor het front en jawel, ik heb oorlogsgeweld gezien.”

De kunstenaar is erg karig met commentaren over zijn militaire carrière maar steekt niet onder stoelen of banken dat het een impact had op zijn leven. “Het is een keiharde confrontatie met de realiteit”, zucht hij. “Je hebt kinderen die ons haten en niet eens weten waarom en dan heb je getrainde soldaten die diezelfde kinderen als vijand moeten aanschouwen. Als mens begrijp je al snel dat dit niet klopt. Kinderen zijn niet de vijand, kinderen zijn de toekomst!”

Van Parijs tot Londen

Ted besloot dan ook het financiële en militaire te laten voor wat het was en trok volop de kaart van kunst en menselijkheid. “Als je kinderen laat kennis maken met de warmte van schilderijen, kunst en cultuur dan vervalt al snel de drang om de wapens op te nemen”, gaat hij verder. “Ik ontwikkelde een techniek waar men met teer kan gaan schilderen op doeken en trok zo richting kansarme wijken waar ik Arabische jongeren aansprak. Ik vroeg hen niet om papieren en hun naam maar wilde weten of ze misschien iets moois wilden scheppen. Zo ging de bal aan het rollen. Zij zagen ons niet langer als de moordenaars zoals hen werd geleerd en wij zagen hen niet langer als terroristen. Onder de noemer ‘Fly’ ging mijn kunststijl een eigen leven gaan leiden en zo kwam ik in Waregem terecht.”

De kunstwerken van Ted werden internationaal opgepikt en verschillende galerijen toonden al hun interesse. “Van Parijs tot Londen, mijn schilderijen werden gesmaakt”, sluit hij af. “Toen ik een vraag uit Nederland kreeg om ook daar te gaan exposeren besloot ik om niet rechtstreeks naar ginder te vliegen. Samen met mijn echtgenote wilde ik de wereld zien. We trokken naar Italië waar we een camper huurden en zo zijn we beginnen rijden. Mijn goede vriend en kunstenaar Vincent Messelier bood ons een plaats aan om te slapen en bood met meteen ook een plaats aan om mijn werk tentoon te stellen. Enkele werken zullen dan ook in zijn galerij in Waregem te zien zijn, in de hoop dat ik mijn boodschap van vrede kan overbrengen.”