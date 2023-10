Isabelle en Martina exposeren in het André Demedtshuis in Wielsbeke

Nog tot zondag 29 oktober kan je terecht voor de tentoonstelling van Isabelle Decrans en Martina Denijs in het André Demedtshuis in Wielsbeke.

Beide dames leerden elkaar kennen op de academie in Harelbeke. Martina kreeg de smaak van kunst te pakken 27 jaar geleden, Isabelle 45 jaar geleden.

Isabelle Decrans (65) is afkomstig uit Waregem, maar woont nu in Vichte. Ze werd begin jaren 80 lid van de Ooigemse kunstkring waar Hilde Chevalier haar het aquarelschilderen bijbracht. “Ik volgde ook meer dan 20 jaar kunstacademie”, vertelt Isabelle die in 1978 met kunst begon, in het jaar dat ze in het huwelijksbootje stapte. “Sinds 2011 ben ik lid van de Oostrozebeekse kunstkring onder leiding van Georges Schelstraete, waar ik deelneemt aan de jaarlijkse groepstentoonstellingen.”

Isabelle exposeerde ondertussen al verschillende keren in het Koetshuis in Waregem. “De vele jaarlijkse bezoeken aan tentoonstellingen en musea in binnen- en buitenland bezorgen mij telkens nieuwe inspiratie. Deze worden omgezet in aquarellen, acryl of olieverf op doek. Omdat oktober in Senteboas synoniem staat voor de hondenzwemming, maakte ik speciaal enkele werken waarbij de hond centraal staat”, aldus Isabelle.

Martina Denijs (70) woont en werkt in Deerlijk. “Kunst is voor mij een veelzijdig begrip. Ik maak niet enkel beelden in keramiek, maar ook tekeningen en schilderijen. De modellen die ik creëer nemen de ruimte in met al hun schoonheid en sierlijke bewegingen, de vrouw in al haar gratie.”

Reflectie

Voor deze expo werkte ze rond het thema The Circle of Life, met bijpassende beelden en tekeningen. “Mijn sculpturen onthullen een diepgaande symbolische en metaforische reflectie over het bestaan, door middel van vormen die uitzonderlijk rijk zijn aan bezieling en elegantie”, verduidelijkt Martina.

“De menselijke figuur staat symbool voor diepgaande reflectie van het leven op de kosmos en de voortdurende transformatie ervan. De cirkel van het leven brengt een voortdurend grijpen en loslaten van ontmoeting van geliefden teweeg”, besluit Martina Denijs.

De expo is nog tot 29 oktober iedere zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur te bezichtigen in het André Demedtshuis in Wielsbeke.