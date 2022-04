Isabelle Bossuyt exposeert in André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve: “Altijd een beetje thuiskomen”

Kunstenares Isabelle Bossuyt (44) uit de Rijksweg exposeerde al in verschillende grote steden als New York of Parijs. In april exposeert ze voor de 7de keer in het André Demedtshuis. “Hier exposeren is altijd een beetje thuiskomen”, meent Isabelle.

New York, Parijs, Barcelona, Londen, Dubai, Miami, Venetië, Stockholm, Monaco… Het lijstje van steden waar schilderijen van Isabelle Bossuyt al te bewonderen zijn geweest is op zijn minst indrukwekkend te noemen. Toch keert ze graag nog terug naar Sint-Baafs-Vijve. “In 2004 was ik er voor het eerst aanwezig en ik hou er alleen maar goede herinneringen aan over. Hier kreeg ik ook voor het eerst de kans om mijn werk aan een ruimer publiek voor te stellen en het blijft absoluut een van mijn favoriete ruimtes om te exposeren. De locatie op zich is al een bezoekje waard.”

Isabelle Bossuyt volgde eerst les aan de Kunstacademie in Tielt en studeerde later af als Meester in de Beeldende Kunst aan Sint-Lucas in Gent. Na een carrière als textielontwerpster in een West-Vlaamse kmo besloot ze in 2008 voluit voor haar passie te gaan en richtte ze Spherebox op langs de Rijksweg in Wielsbeke.

In deze woonwinkel en galerie kan je terecht voor exclusieve decoratie, meubels en kunst en heeft ze ook haar eigen atelier.

De schilderijen van Isabelle zijn een ode aan de vrouw in al haar facetten. Ze zijn heel herkenbaar en vallen internationaal in de smaak. Dat bewijzen de samenwerkingen van Isabelle met verschillende buitenlandse galeries in onder meer Spanje, Nederland en Zwitserland. “Telkens opnieuw is het een zoektocht naar de juiste figuur op het juiste formaat van doek en in de juiste kleuren. Voor mij is het heel belangrijk dat deze drie elementen harmonieus aanvoelen.”

Voor deze tentoonstelling zocht Isabelle het thema vlas op. “Mijn grootvader was actief in de vlasstiel waardoor ik daarover als klein meisje vaak hoorde vertellen. Toen ik afgelopen zomer een aantal vlasvelden prachtig in bloei zag staan, kreeg ik inspiratie om daarrond een reeks schilderijen te maken. Aangezien het André Demedtshuis te midden van de vlasstreek ligt, kon ik mij geen betere locatie indenken om ze daar voor het eerst te exposeren.”

Biënnale van Venetië

De tentoonstelling in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve loopt van zaterdag 2 april tot en met zondag 1 mei 2022. Het Demedtshuis is open op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur.

Daarna trekt Isabelle opnieuw de wereld in met haar werk. Volgende maand is haar werk te bewonderen op de prestigieuze Biënnale van Venetië.

(NV)