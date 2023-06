Internationale tentoonstelling brengt kunstenaars uit Izegemse partnersteden samen

Van 17 juni tot 1 juli wordt een internationale tentoonstelling georganiseerd in de Sint-Tillokerk. “De expositie brengt niet minder dan 49 kunstenaars samen en wordt daarmee de grootste internationale tentoonstelling die ooit in Izegem georganiseerd werd”, zegt schepen van Cultuur en Internationale samenwerking Kurt Himpe.

“Het centrale thema is verbondenheid”, aldus voorzitter van de Werkgroep Beeldende Kunst Kichou Lycke. “We hebben in Izegem een traditie om uitwisselingsexposities te organiseren, waarbij Izegemse kunstenaars in een partnerstad tentoonstellen of kunstenaars uit een partnerstad naar Izegem afzakken voor een gelegenheidstentoonstelling. De eerste editie vond plaats in 1988 in Bad Zwischenahn. In de loop van de voorbije 35 jaar werden zeventien dergelijke exposities georganiseerd.”

Grootste internationale tentoonstelling ooit in Izegem

“Eind juni wordt een partnerfeest georganiseerd waarbij delegaties van de Izegemse partnersteden Bad Zwischenahn, Bailleul, Hilders, Hotton en Zlin aanwezig zullen zijn. Deze internationale bijeenkomst inspireerde de Werkgroep Beeldende Kunst om de unieke expositie te organiseren”, verduidelijkt de schepen. “Er zullen niet alleen tien Izegemse kunstenaars deelnemen, maar ook telkens tien kunstenaars uit het Franse Bailleul, de Tsjechische stad Zlin en het Waalse Hotton. Daarnaast nemen ook negen kunstenaars uit het Duitse Bad Zwischenahn deel.”

“De voorbije jaren werden heel wat tentoonstellingen op unieke plaatsen georganiseerd, zoals in de Gouden Kapel van het voormalige klooster of in kasteel Wallemote. Maar voor zo’n grote expositie wordt deze keer uitgeweken naar de Sint-Tillokerk om de werken van de 49 kunstenaars een plaats te kunnen geven”, besluit de schepen.

De tentoonstelling kan van 17 juni tot 1 juli elke dag van 14 tot 18 uur bezocht worden in de Sint-Tillokerk.