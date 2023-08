Internationale Fotobiënnale Oostende toont werk van meer dan dertig fotografen

In Oostende gaat op 16 september de tweede editie van de Internationale Fotobiënnale van start. Op verschillende locaties in de stad zijn werken te zien van meer dan dertig nationale en internationale fotografen. Centraal tijdens de fotobiënnale staat de connectie met andere kunstvormen.

Curator Stephane Verheye geeft dit najaar een groep kunstfotografen een podium op de tweede editie van de Internationale Fotobiënnale. Ondermeer de Amerikaan Joel-Peter Witkin stelt zijn werk tentoon in Fort Napoleon. Ook het werk van het Belgische koppel Tony Le Duc en Diane Hendrikx is daar te zien.

De Belgische Marie Wynants exposeert dan weer in het James Ensorhuis in Oostende, samen met de jonge fotograaf Athos Burez. In het Leopoldpark kunnen bezoekers foto’s van Mous Lamrabat bekijken. Het werk van de Oostenrijkse Aglaia Konrad staat in Mu.ZEE.

Ruimte voor persoonlijke interpretatie

Verder zijn nog artiesten als Jenny Boot, Julia Fullerton-Batten, Luca Izzo, Stefano Bonazzi, Jenny Ymker en Soo Burnell te zien. “Verwacht je aan een parcours langsheen surrealisme, realisme, clair-obscur, cartoon, installatiekunst, kleuren, stillevens, details en vooral ruimte voor persoonlijke interpretatie”, klinkt het bij de organisatie.

Van 16 september tot en met 12 november kunnen bezoekers de werken bekijken op verschillende binnen- en buitenlocaties. Bovendien zetten ook zes galerijen de deuren open met werken van fotografen. De buitenlocaties en galerijen zijn gratis te bezoeken, voor de binnenlocaties kan je tickets reserveren.

