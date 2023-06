Internationale aandacht voor Kachtemse kunstenares: “Leukste aan kunst is creatie”

Marleen Vanrobays, alias Marlene VanRob, is een abstracte kunstenaar uit Kachtem die driedimensionale en abstracte schilderijen creëert. Soms met een actuele toets. Hoewel ze geen artistieke opleiding genoot en pas recent het penseel ter hand nam, kreeg haar uniek oeuvre al snel internationale belangstelling.

Marleen Vanrobays (63) is sinds twee jaar met pensioen en heeft nooit actief kunst gecreëerd. “Kunst is wel altijd al een passie geweest, maar in de vorm van het bezoeken van exposities, kopen van kunst enzovoort”, vertelt Marleen.

“Het is pas na mijn pensioen dat ik het actief ben gaan beoefenen. Ik exposeerde eerder al in de bib in Izegem en in Brugge, maar mijn werken gingen al snel internationaal. Meer bepaald in het zuiden van Europa, in Zuid-Frankrijk en Spanje.”

Een van haar blikvangers, het kleurrijk vierluik Harmony van 2 meter bij 1,5 meter hangt op dit moment in Galleria Gaudi in Madrid. De galerie benaderde haar eerder dit jaar voor een samenwerking. Zo exposeerde Marlene VanRob ook al in Palais des expositions in Nice op Nice Art Expo in april van dit jaar. “Het 3D-schilderij dat nu in Madrid te zien is, stelt de zeven chakra’s voor”, legt Marleen uit.

“Verschillende tinten rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet vloeien ‘harmonieus’ door elkaar. Kleuren gaan gepaard met gevoelens en worden door iedereen anders gezien en waargenomen. Je moet deze vorm van kunst ook echt komen beleven. Het mooie aan kunst is voor mij de beleving van het creëren, de gedachte en het beeld die ontstaan in je hoofd. Het plezier dat je eraan beleeft, het zien, het voelen, de verf ruiken, het horen van de penseelstreken of de klik van de spuitbus die er soms aan te pas komt. Ook het fysieke werk varieert. Soms met kracht, maar soms ook heel zacht. Kortom, al je zintuigen spelen een spel en eens je eraan begonnen bent dan smaakt het naar méér.”

Durf

Haar werken zijn driedimensionaal, haar kleurrijke benadering en haar durf worden in het buitenland gesmaakt. “In Vlaanderen kiezen we niet zo vaak voor intense, felle kleuren”, weet Marleen. Maar daar biedt Marlene VanRob ook een antwoord op met een aantal van haar werken, zoals onder meer A Taste of Chocolate en Moon River. Deze maand vind je haar tijdens een expositie dichter bij huis in Roeselare, in kunstzolder K-Trolle in de Scharestraat in Roeselare, waar je tevens kan genieten van een lekker drankje en haar nieuwe werken ‘Splish Splash’ en ‘L’amour est blue’. (RV)