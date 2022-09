Internationaal kunstenparcours op Vestingen in Ieper

Vanaf zaterdag 10 september en gedurende een hele maand kun je langs een kunstenparcours op de Vestingen werken van acht internationale kunstenaars zien en beleven. Het project Sporen kadert in Open Sites dat tot doel heeft ter plaatse gemaakte kunst te ondersteunen en te valoriseren.

Sporen is aan zijn vijfde editie toe, als derde van de biënnale Open Sites. Deze biënnale startte als een internationale samenwerking tussen Art/Tertre in Komen en Entre-Lacs in Villeneuve d’Ascq. In 2014 kwam daar Ieper bij. Sporen heeft tot doel originele kunstwerken te valoriseren die zich focussen op het door de mens en de natuur gevormde landschap. Net als bij de vorige edities werden de werken voor Sporen opgebouwd tussen de Menenpoort en de Rijselpoort. Kunstenaars waren er de eerste week van september aan de slag. De Vestingen zijn historische getuigen van de manier waarop de mens heeft ingegrepen in het landschap. Vandaag vormen ze een groene gordel rondom de stad Ieper, waarvan de natuur gedeeltelijk opnieuw bezit heeft genomen.

Diverse Sporen

“De selectie van de kunstenaars gebeurde begin februari”, vertelt schepen Valentijn Despeghel, bevoegd voor cultuur. “Uit zowat 24 inzendingen voor Sporen werden acht kunstenaars geselecteerd. De ingediende projecten kwamen uit België, Frankrijk, Bulgarije, Engeland, Italië, Nederland en Australië.”

“Bij de selectie hield de jury rekening met originaliteit, aansluiting bij het thema en de uitvoerbaarheid. Het thema Sporen verwijst zowel naar menselijke sporen in de natuur, sporen van het verleden en recente sporen. Het is tevens een verwijzing naar het spoor dat we kiezen, dat we inslaan, een zoektocht naar oorsprong, naar oorzaak en gevolg. De acht kunstenaars hebben dit centrale thema op een heel eigen manier ingevuld.”

Acht kunstenaars

“Bij deze editie is er voor het eerst ook een negende project goedgekeurd in het kader van een bijzondere samenwerking met de kunsthogeschool ARTS in Bergen”, verduidelijkt Els Verlinde, cultuurfunctionaris Ieper. “Studenten kregen er de opdracht om een project uit te werken voor Open Sites. Uiteindelijk diende Brandon een volwaardig project in voor Sporen en zijn we heel trots dat we zijn werk mee kunnen opnemen in ons project. Brandon Coldebella is masterstudent in de richting IDM (images dans le milieu). Zijn werk is te zien in de ijskelder. We hopen dat we Brandon een mooie ervaring kunnen bezorgen.”

“Van de acht officiële project zijn er drie kunstenaars die reeds eerder een project voor Sporen uitwerkten: Rumen Dimitrov uit Bulgarije (2018) en Sally Ducrow (UK-2020) en Mark Swysen (België) die erbij was bij de allereerste editie in 2014. Anne Fehres en Luke Conroy, Philippe Bercet, Bart Ensing, Massimo de Angelin en Nathalie Maufroy verwelkomen we voor het eerst. Nathalie verzorgde eerder in Villeneuve d’Ascq al een werk en is met een ander project ook geselecteerd voor Court Circuit. Deze jonge kunstenares uit het Brusselse vormt zo een rode draad doorheen de drie evenementen.”

Boeiende ontmoetingen

Valentijn Despeghel: “Alle geselecteerde projecten werden in de loop van december ingediend als idee, maar bestonden nog niet tot ze deze week, door de kunstenaars hier in openlucht werden uitgevoerd. De meeste kunstenaars zijn met volle moed gestart. De weersomstandigheden waren na de mooie, droge zomer, zeker in de tweede week niet ideaal.”

“Samen met de kunstenaars verkenden de medewerkers van het cultuurcentrum de sites opnieuw, een aantal kunstenaars kende de locatie immers enkel van foto’s en via Google Maps. Het werd een week met veel vraagtekens, problemen, nieuw ideeën, creatieve oplossingen, gesprekken en vooral heel wat boeiende ontmoetingen. De kunstenaars leerden ook onze stad kennen, het ritme van het leven hier, het oorlogsverleden en onze blik naar een hoopvolle toekomst.”

Samenwerking

“Ik wil graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van Sporen: de partners van Villeneuve d’Ascq en ook Komen, waar we nog steeds voor advies terecht kunnen, de leden van de jury, in het bijzonder Jan Yperman, die ons met raad en daad heeft bijgestaan, het cultuurcentrum met vooral projectleidster Elien, de technici Bram en Jan en de rest van het CC team die de hele week de kunstenaars hebben geholpen en ondersteund, de Groendienst en de technische dienst die opnieuw onontbeerlijk waren om een dergelijke project in open lucht op onze Vestingen te kunnen realiseren. Dank ook aan Nathalia José de Mello, docente aan ARTS Bergen voor de vraag tot samenwerking en de kans die ze haar studenten biedt”, besluit Els Verlinde.