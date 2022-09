Internationaal kunstenaar herdacht met drie expo’s: 100 jaar José Vermeersch gevierd

José Vermeersch was een internationale kunstenaar die bijna zijn hele leven in Lendelede woonde en werkte. Hij zou dit jaar op 6 november 100 geworden zijn en dat kunnen zijn kinderen, kleinkinderen en de gemeente niet zomaar laten voorbijgaan. De vzw Atelier Vermeersch zorgt van 13 september tot 17 november in samenwerking met Toerisme Leiestreek voor een hoofdtentoonstelling in zijn vroeger atelier in Lendelede en extra expo’s in het Kasteel van Rumbeke, De Patria in Kortrijk en Mu.Zee Oostende.

José Vermeersch behoort tot de belangrijkste hedendaagse beeldend kunstenaars in Europa en exposeerde zijn werk van San Francisco tot Mexico. Twee keer vertegenwoordigde hij België op de Biënnale van Venetië. Zijn werken maken bovendien deel uit van vooraanstaande collecties in buitenlandse musea en van heel wat binnen- en buitenlandse privéverzamelaars.

Overzicht oeuvre

Naar aanleiding van zijn 100ste verjaardag organiseert vzw Atelier Vermeersch, samen met de kinderen en kleinkinderen van de kunstenaar, in het atelier in de Lampernisbeekstraat in Lendelede een tentoonstelling. “Wij selecteerden sculpturen uit hoofdzakelijk privécollecties en brengen een overzicht van het oeuvre van ons grootvader”, vertelt kleinzoon Robin, “Het is onze morele plicht als kunstenaarsfamilie om onze grootvader en aanstoker van de kunstmicrobe blijvend te eren. In het Atelier Vermeersch, dat ook als werkplek zal te bezoeken zijn, kan je ook de nieuwe documentaire bekijken van filmmakers Jan Dhondt en Patrick Mahieu, die ons grootvader van nabij kenden en interviewden.”

We willen onze grootvader blijven eren

De gemeente brengt bij die 100ste verjaardag een herwerkte en uitgebreide versie van de wandelroute uit met geluidsfragmenten uit de film die via QR-codes op belangrijke locaties in de gemeente. Daarnaast zal de gemeente Lendelede tijdens dit jubileumjaar ook nog een aantal activiteiten in het teken van ‘100 jaar Vermeersch organiseren.

Artistieke carrière

In het Kasteel van Rumbeke wordt het leven van José Vermeersch dat ruimschoots met foto’s is gedocumenteerd, in een chronologisch overzicht getoond. Daarbij ligt de focus onder andere op het verloop van zijn artistieke carrière: leerling van Permeke, daarna schilder, vervolgens keramist, het opbouwen van z’n veldovens in Lendelede. Een andere focus is het ontstaan van een unieke artistieke familie, intussen drie generaties. In De Patria in Kortrijk kan je een selectie schilderijen van José Vermeersch uit de periode 1968 – 1969 bewonderen in combinatie met gedichten van zijn zoon Pol Vermeersch. Naar aanleiding van deze expo bracht Pol een dichtbundel uit, aangevuld met tekeningen van Jan Vanriet, in de geest van de werken die José Vermeersch zelf schilderde. Zijn iconische werk ‘De Kennel’ is in Mu. Zee Oostende te zien.

Digitaal archief

De 100ste verjaardag van José Vermeersch is voor vzw Atelier Vermeersch ook de aanleiding om het hele archief van de kunstenaar digitaal te ontsluiten. Daarvoor is een volledig nieuwe website ontwikkeld door Corbin Mahieu en Mathieu Serruys. (Ivan Balliu)

De expo loopt van zaterdag 17 september tot en met zondag 13 november 2022. De drie tentoonstellingen zijn te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. ‘De Kennel’ in Mu. Zee is te bezichtigen tijdens de openingsuren van Mu.Zee. (IB)

Meer info: www.ateliervermeersch.be en bij www.toerismeleiestreek.be.