Ingooigemse Lut-Marie gaat in gesprek met verf en zichzelf in Kortrijk

Momenteel loopt de expositie ‘2-1=2’ in de Mast art gallery in de Liebaertlaan 18 in Kortrijk met interessante creaties van Lut-Marie Dewaele (64) uit Ingooigem en Melody Van Gompel (23) uit Antwerpen. De finissage met live muziek vindt plaats op zaterdag 24 juni.

Lut-Marie Dewaele is getrouwd met Rik Depoorter en moeder van liefst drie kunstenaars. Griet is de ontwerper van de wolvissjaals, Bieke is fotografe bij Magnum en Dries kennen we via de creatieve projecten bij Technology. “Het waren mijn kinderen die me stimuleerden om naar de Academie te gaan”, vertelt Lut-Marie. “Toen ik met pensioen was kon ik me eindelijk wat meer toeleggen op mezelf en op de kunst.”

Lut-Marie richtte een klein atelier bij haar thuis in en startte de opleiding mixed mediakunst aan de Academie van Kortrijk. “Al mijn werken op de expositie kwamen dit schooljaar tot stand. Het was de galeriehouder Sis Pillen die me vroeg of ik wou deelnemen aan deze expo.”

Creatie

“Tijdens het werkproces ontstaat er een spannende zoektocht waarbij materie haar weg zoekt en kleur een speels en aangenaam gevoel geeft”, aldus Lut-Marie. “Het creëren bezorgt me een feestelijk gevoel. Heel pasteuze schilderijen ontstaan gelaagd en experimenteel via beneveling, overgieten, afwrijven, draaien en keren. Daarna volgt dan specifiek de zoektocht van het craqueleren van de verf als een constant gegeven. Gemengde aardetinten met vaak zachte nuances binnen één kleurenfamilie en een zoeken naar natuurlijke verbindingen in kleur maar vooral in materie. Het is opvallend hoe natuurlijke elementen als zand, klei en bister zuiver zijn. Ik hou ervan en vind er een link met de prehistorie in. Het is ultieme gespannenheid en het loslaten ervan, gevat in één werk!”

Mast is de naam van de galerieruimte. “De galerie biedt een platform aan kunstenaars met weinig ervaring in het exposeren”, zegt de Kortrijkse galeriehouder en architect Sis Pillen (31). “Het toont kunstenaars in de lente van hun carrière. Samen met hen gaan we steeds op zoek naar de best mogelijke opstelling, van solo-exposities tot groepsexpo’s.”

Stille droom

Tijdens de zoektocht naar een woonst was het altijd een stille droom van Sis Pillen om er een kleine galerieruimte aan te koppelen. “Na een intense renovatie van anderhalf jaar zijn mijn partner en ik erin geslaagd om het gelijkvloers in te richten als galerieruimte.” In 2022 werden ze hiervoor bekroond als laureaat van de architectuurprijs Kortrijk. Hun lef en de creatieve zin om voluit voor dit ontwerp te gaan met de beschikbare middelen, sprong in het oog van de jury.

Melody Van Gompel (23) studeert drama aan KASK in Gent en woont in Antwerpen. Ze is professioneel actief als actrice. De tijd die haar rest gaat veelal uit naar schilderkunst. In haar werk gaat ze op zoek naar geborgenheid en de verbinding met haar tweelingzus die sinds de geboorte is vervaagd. Dit vertaalt zich in conceptueel, figuratief en meestal kleurrijk schilderwerk op doek.

Finissage op zaterdag 24 juni van 14 tot 18 uur. Info: www.mastartgallery.be