Indrukwekkende muurschildering van bekende kunstenaar Wietse siert voormalig hotel Le Rallye in Knokke-Heist

Met een indrukwekkende muurschildering fleurt de bekende Brugse kunstenaar Wietse een toekomstig bouwproject van Compagnie Het Zoute op.

Een grote muurschildering van bloemen, bomen, bladeren en vogels siert voortaan het pand waar ooit hotel Le Rallye gevestigd was. Het opvallende kunstwerk is van de hand van de Brugse kunstenaar Wietse, die al murals maakte van Brazilië tot Vietnam. De eigenaar van het gebouw, projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute, nam de kunstenaar onder de arm om van het leegstaande pand een echte blikvanger te maken, tot de sloop in het najaar. Binnenkort krijgt het hotel een nieuwe invulling.

Veel bloemen, bomen, bladeren en vogels in spetterende en levendige kleuren: zo ziet de gevel van het voormalige hotel Le Rallye aan de Bayauxlaan in het centrum van Knokke-Heist er vandaag uit. Een groot contrast met hoe het gebouw er in het verleden uitzag. Compagnie Het Zoute kocht het leegstaande hotel in 2022 om er binnenkort een gloednieuwe residentie met vijf ruime appartementen neer te zetten.

Carte blanche

Het kunstwerk op de muren is tegelijk een manier om het pand op te fleuren vooraleer Compagnie Het Zoute en architectenbureau CAS uit Gent er een Knokse blikvanger van maken. Als alles goed gaat, verrijst hier namelijk een diamantvormig gebouw dat er architecturaal zal uitspringen.

Het gebouw wordt na de zomer gesloopt, maar tot dan kan iedereen genieten van het werk van kunstenaar Wietse. Die is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. De streetartkunstenaar uit Brugge maakte eerder al furore met reusachtige schilderwerken in binnen- en buitenland. Zo zijn er in zijn thuisstad tal van murals te bewonderen, maar ook in onder meer Gent, Zeebrugge en Oostende nam hij al enkele gebouwen onder handen. Tel daarbij ook enkele kunstwerken in Argentinië, Cuba, Vietnam en Brazilië.

Voor de muurschildering in Knokke kreeg Wietse carte blanche. Het aanbrengen van het werk nam een drietal dagen in beslag.