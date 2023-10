In Oostende is het aftellen naar Ensorjaar begonnen: Lieven Neirinck ontwerpt originele aftelklok

Voortaan zal er dagelijks om 11 uur in het Ensorhuis in Oostende een ceremonie plaatsvinden die aftelt naar de start van het Ensorjaar op 15 december. Burgemeester Bart Tommelein draaide de eerste zandloper en zette zo de klok in gang.

“We zijn nog 75 dagen verwijderd van 15 december, de start van het Ensorjaar waarin we herdenken dat James Ensor 75 jaar geleden overleed. En een traditionele digitale aftelklok, dat doen we niet in Oostende”, zegt coördinator Wim Vanseveren.

Kunstenaar Lieven Neirinck kwam met een origineel idee: een grote muur, bestaande uit 75 zandlopers. “Toen ik hoorde van het project ben ik met de fiets van Kortrijk naar Oostende gereden en heb het Ensorhuis bezocht. Ik bezocht ook musea in Brussel, Antwerpen en Bergen. Ik heb me op de elementen tijd en zand gestort. Een zandloper staat symbool voor de tijd en in Oostende is er veel zand. Dan was er nog een ongelofelijke toevalligheid dat James Ensor ooit de uitspraak deed ‘Je crois que comme peintre, je suis inclassable’. Sable of zand is het laatste van die quote. De zandlopers staan symbool voor de tijd. Het duurt anderhalf uur om ze te laten leeg- of vollopen.”

Neirinck ziet zichzelf als s’Ensor: “Het is een concept rond gevoeligheid van Ensor en ik zal nadenken over creatieve mogelijkheden. Ik werk nu aan fotoprojecten, installaties en multimedia die op verschillende plaatsen in Oostende zullen te zien zijn. Het wordt een laagdrempelig, vinnig en poëtisch project.”

Elke dag

Er is nog wat werk aan het ritueel, maar het wordt in elk geval een vast moment waarbij de komende 75 dagen stipt om 11 uur iemand de zandloper zal draaien en zal uitspreken: ‘Je crois que comme peintre, je suis inclassable’. Met een bolhoed wordt dan de zandloper in de klok geplaatst.

Burgemeester Bart Tommelein beet de spits af en maakte een passende Oostendse vertaling: “Ik schilder zoals ik denk. Ik pas nie in e kotje.”

De 75 zandlopers zijn te zien in het Ensorhuis en worden ’s avonds verlicht.