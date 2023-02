‘Impressions’ van Christine en Greet in Galerie Blomme

‘Impressions’ is de titel van de tentoonstelling van Christine Dupon en Greet Meeuws in Galerie Blomme in Roeselare. “Al zijn we beiden al jaren bezig met keramiek en schilderen, het is voor het eerst dat we solo exposeren.”

“Mijn eerste stappen in de kunstwereld zette ik in 2010. Ik ging les volgen bij Christine in Ten Elsberge”, vertelt Greet Meeuws. “In mijn schilderijen en keramiekstukken werkte ik eerst vooral figuratief. Toen ik later ook les ging volgen aan de SASK maakte ik kennis met andere technieken en kregen we vooral meer abstracte opdrachten.”

“In deze tentoonstelling draait alles rond de oceaan. Ik ben gefascineerd door de plantenwereld onder water en koralen. In elk geval doe ik mijn uiterste best om uniek voor de dag te komen. Ik wil geen kopies maken van wat al bestaat. Werken met porseleinklei is geen evidentie. Je weet wel wat je creëert, maar nooit hoe het uit de oven komt.”

“Het waren kennissen en familie die mijn werk bij ons thuis zagen die me stimuleerden om eens tentoon te stellen. Ik was daar wel wat nerveus voor maar nu ik het resultaat zie hier in Galerie Blomme ben ik gerustgesteld. Het ziet er mooi en luchtig uit en de combinatie met het werk van Christine komt hier goed tot zijn recht.”

Ten Elsberge

Christine Dupon (77) geeft al jaren schilderles in dienstencentrum Ten Elsberge. “Ook voor mij is het de eerste keer dat ik alleen met mijn werken naar buiten treed. Eerder nam ik al deel aan groepstentoonstellingen, maar dit keer was het wel echt een uitdaging. Dat het zo lang duurde heeft minder met schroom, maar eerder met tijdsgebrek te maken. Ik had een druk gezinsleven met drie kinderen. Toen ik jaren geleden les ging volgen aan de academie was er maar één oplossing. Ik moest de kinderen telkens meenemen naar het atelier.”

“Ik maak graag portretten van mensen met heel veel expressie. Mijn favoriete materiaal is aquarelverf. Het is makkelijk in de omgang, je hebt weinig materiaal nodig en je neemt alles zo mee op verplaatsing. Het is wel niet de meest eenvoudige techniek. Je moet vooral op je gevoel afgaan. In de tentoonstelling zijn aquarellen te zien die ik maakte op basis van foto’s of die ik op locatie schilderde.”

“Maar er staat ook een reeks naaktaquarellen. Het zijn allemaal werkjes die in een tijdspanne van drie minuten zijn geschilderd. Dat doe ik bij de Schetsvrienden in Diksmuide, een atelier waar je kan schilderen op basis van een levend model”, klinkt het.

(Bart Crabbe/foto SB)

‘Impressions’ in Galerie Blomme in de Ooststraat van 11 tot en met 19 februari, op weekdagen van 13.30 tot 18.30 uur en in het weekend van 11 tot 18.30 uur. Beide kunstenaars zijn aanwezig tijdens die uren.