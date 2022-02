Illustrator Simon Bruneel stelt verzameld werk tentoon in CC De Brouckère

Illustrator Simon Bruneel – geboren in Lichtervelde, grotendeels grootgebracht in Torhout, maar tegenwoordig gevestigd in Gent – is binnenkort weer wat vaker terug te vinden in z’n geboortestreek. Hij stelt namelijk een maand lang een deel van zijn werken tentoon in Cultuurcentrum De Brouckère in Torhout.

Enkele jaren geleden behaalde Simon Bruneel (30) zijn diploma illustratie aan het KASK in Gent. Daarna werkte hij een aantal jaar als leerkracht plastische opvoeding. Tegenwoordig is Simon actief als atelierbegeleider bij Studio Globo in Gent en klust hij af en toe bij in de horeca, maar daarnaast is hij ook nog steeds intensief bezig met tekenen. Zo bracht hij samen met zijn broer Ruben twee kinderboeken uit, is hij de bezieler van de stripfiguur Dikke Dirk De Bloedworst en rijgt hij het ene artistieke project na het andere aan elkaar.

Terug naar roots

Hoog tijd dus om eens terug te kijken op het verzamelde werk van Bruneel. “CC De Brouckère is regelmatig op zoek naar exposanten uit de regio en zo kwamen ze bij mij terecht”, vertelt Simon. “Ik heb lange tijd school gelopen in Torhout en was er ook lid van de KSA, dus ik heb wel een band met de stad. Het is altijd fijn om terug te keren naar mijn roots.” Het is ook tijdens die schoolloopbaan dat Simon Bruneel zijn talent voor tekenen ontdekte, mede dankzij leerkracht plastische opvoeding Luc Descheemaeker. Op de opening van de tentoonstelling zal hij dan ook het publiek toespreken. “Toen men mij vroeg wie een woordje kon komen zeggen tijdens de vernissage, was de keuze snel gemaakt. Wie anders dan mijn gewezen P. O.-leraar is hiervoor beter geplaatst?”

Oud en nieuw werk

De hele maand februari wordt het werk van Simon Bruneel tentoongesteld in CC De Brouckère. Het wordt een mix van oud en nieuw werk, een bloemlezing uit zijn carrière tot nu toe. Zijn uitgebreide portfolio bestaat uit een losse, cartooneske en zwierige stripstijl die geregeld z’n weg vindt in affiches, posters en losse stripverhaaltjes. Maar ook grote, mensenloze fantasiesteden, op groot formaat, als ets of houtsnede, ruw met potlood of strak met lat. Een aantal van zijn exclusieve zeefdrukprints zijn ook te koop. “De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot zaterdag. Elke zaterdag ben ik ook zelf aanwezig om wat duiding te geven.”