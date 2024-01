Ilke Cop wint Gaverprijs 2024: “Opmerkelijke combinatie van creatieve moed en technische vaardigheid”

De Gaverprijs gaat dit jaar naar Ilke Cop (35) uit Anderlecht. Cop wist de jury te overtuigen met haar schilderij ‘Bountiful III’. De Expo Gaverprijs 2024 is nog tot en met 24 februari te bezichtigen in Be-Part.

De Gaverprijs is een wedstrijd voor hedendaagse schilderkunst die om de twee jaar georganiseerd wordt door cc De Schakel, kunstplatform Be-Part, de Cultuurraad en het Waregemse stadsbestuur. De Gaverprijs wordt beschouwd als de meest vooraanstaande prijs voor schilderkunst in België, en is dit jaar aan haar twintigste editie toe.

Meer dan 180 kunstenaars uit Vlaanderen en Nederland vonden hun weg naar de Paardenstad om deel te nemen aan De Gaverprijs 2024. Uiteindelijk werden elf werken geselecteerd voor de tentoonstelling in Be-Part. De winnaar van deze editie is de 35-jarige Ilke Cop uit Anderlecht, zij wist de jury te overtuigen met haar werk ‘Bountiful III’.

5.000 euro

“Het werk van Cop getuigt van een opmerkelijke combinatie van creatieve moed en technische vaardigheid. Haar gedurfde en kritische beeldmontages, waarin diverse motieven naadloos samenvloeien, tonen een diepgaand begrip van kunsthistorische, allegorische en autobiografische elementen”, vertelt juryvoorzitter Jo Coucke.

Als autodidact, na een opleiding in de kunstwetenschappen, heeft ze zich op slechts enkele jaren tijd weten te profileren als schilder van formaat. Ilke ontvangt als winnaar 5.000 euro en krijgt volgend jaar een solotentoonstelling. Haar winnende schilderij wordt opgenomen in het kunstpatrimonium van Stad Waregem.

Publieksprijs

De Expo Gaverprijs 2024 loopt nog tot en met zondag 24 februari in Be-Part in de Schakelbox, en is dagelijks gratis te bezichtigen tussen 14 en 17.30 uur. Nieuw bij deze editie is de publieksprijs, waarbij de winnaar 500 euro aan schildersmateriaal van Claessens Artists’ Canvas ontvangt.

Het publiek kan op zijn favoriete kunstwerk stemmen via een exclusieve online tentoonstelling op myclaessens.com/gaverprijs. De winnaar van de publieksprijs wordt op 24 februari bekendgemaakt tijdens de finissage van de tentoonstelling.