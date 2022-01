Iepers cultuurcentrum opent nieuwe tentoonstelling ‘RAAKVLAKKEN’

Zaterdagavond opende in Cultuurcentrum Het Perron te Ieper de tentoonstelling RAAKVLAKKEN. Schepen Valentijn Despeghel was initieel gepland om de verwelkoming te doen, maar corona stak daar een stokje voor, en dus deed Directeur Els Verlinde dat in zijn plaats.

Het verhaal van de tentoonstelling begon al enkele jaren geleden toen Gilbert Degryse nog leefde. Gilbert, Christophe Dehaene, Jean-Paul Vanhove, Trees Le Roy en Bernard Sercu kwamen regelmatig samen, ze spraken thuis af en uit deze contacten ontstonden kleine initiatieven die soms uitmondden in tentoonstellingen zoals LUX en White Sheet.

Die vriendenkring van kunstenaars, met roots in de Westhoek, groeit en evolueert doorheen de jaren, het plan om samen eens naar buiten te komen kreeg vorm, Raakvlakken kreeg vorm wat resulteerde in de tentoonstelling.

De negen deelnemende kunstenaars; Filip Fr Cock, Christophe Dehaene, Nancy Demeester, Bettina Couckhuyyt, Trees Le roy, Bernard Sercu, Darry Plouvier, Marijke Vandekerckhove en Jean Paul Vanhove zijn terecht fier met het resultaat.

De tentoonstelling loopt tot en met 6 maart 2022 en is elke werkdag tussen 9u30 en 18u te bezoeken, op zaterdag van 13u30 tot 18u.