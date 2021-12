Ieper huisvest verrassend veel en zeer divers artistiek talent

Pieter Lerooij – Boezingestraat 89 – Elverdinge

“Dagelijks in mijn atelier aan het werk”

De lijst met binnen- en buitenlandse tentoonstellingen en selecties waar Elverdingenaar Pieter Lerooij (63) aan deelnam oogt indrukwekkend. Ooit kreeg hij nog les van Adhemar Vandromme, die het artistieke virus aan hem doorgaf.

“Hij had achteraan de klas een groot bord waarop hij tekende terwijl wij onze tafels van vermenigvuldiging oefenden. Ik had ook een nonkel die beroepsschilder was. De geur van verf en terpentijn waren me als kind al bekend. Ik heb grafische kunsten gestudeerd aan St.-Lucas in Gent. Daarna huwde ik en moest er brood op de plank komen. Het artistieke kwam dus op de achtergrond en maakte plaats voor een carrière in de reclamesector. Een heel stresserende en tijdrovende job. Pas in 2006 kocht ik opnieuw een doek en verf en ging de bal terug aan het rollen. Ik heb een groot atelier en kan mij met verschillende technieken amuseren. Naast etsen maak ik ook tekeningen en schilderijen, maar mijn grafische werken blijven nog altijd primeren.”

Expo in Berlijn

Pieter is nog maar net terug van een tentoonstelling in een Berlijnse galerij, een van de eerste buitenlandse exposities na de coronapandemie, die zijn productiviteit deed toenemen. “Ik ben dagelijks in mijn atelier aan het werk geweest. Een creatie moet zeker ook eens rusten en gezien mijn techniek nogal arbeidsintensief is, kan het soms wat tijd vragen voor het af is.”

Grafiekwedstrijd

Ondertussen hangen er werken van Pieter Lerooij in Amerika, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Denemarken en België. Momenteel hangen vier etsen in Berlijn en drie schilderijen en zeven etsen in Kettinge (Denemarken). Pieter heeft mooie vooruitzichten.

“Begin volgend jaar neem ik voor de eerste keer deel aan een tentoonstelling in Brussel, en in april gaan zestien werken naar Untergröningen (Duitsland) waar ik gevraagd werd voor een tentoonstelling met als thema ‘Fantasma’, een organisatie van Kunst Im Schloss. Momenteel ben ik in de running voor de prestigieuze internationale Grafiekwedstrijd René Carcan. Wie wil, kan nog tot 31 december op mijn werken stemmen in de categorie ‘publieksprijs’ via renecarcan.org.”