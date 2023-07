Ichtegemse kunstenaar Irénée Duriez stelt tentoon in beeldentuin

Wie houdt van het werk van de Ichtegemse kunstenaar Irénée Duriez kan naar een tentoonstelling die plaatsvindt tot en met 10 september. Zijn prachtig oeuvre van bronzen beelden en tekeningen is te bewonderen in zijn beeldentuin, museum en expositiehal.

Irénée Duriez, geboren in Torhout op 14 mei 1950, is een kunstenaar die niet alleen graag uitpakt met waar hij mee bezig is. Hij is vooral een kunstenaar die in elke vrouw de ongerepte schoonheid ontdekt en haar lichaam laat triomferen in al haar pracht en schoonheid.

Ongerepte schoonheid van de vrouw

Op meerdere tientallen werken na uit zijn beginperiode creëert de beeldhouwer exclusief bronzen die hij modelleert in klei of was. De laatste jaren wijkt hij nooit af van zijn thematiek van het jonge meisje of de sierlijke vrouw die wel eens sensueel kan overkomen. Aanvankelijk modelleerde hij robuuste lichamen die levenskracht uitstraalden en vormelijke schoonheid vertolkten, in zijn huidig werk gaat hij op zoek naar de ongerepte schoonheid van de vrouw en treedt meer elegantie op de voorgrond en wordt bijzondere zorg besteed aan sensualiteit, ontluikend leven, robuuste wellust, vruchtbaarheid en esthetische elegantie.

Zijn bronzen vrouwen en jonge meisjes kan je in tal van gemeenten bewonderen. Naast thuishaven Ichtegem vind je ook werk van Irénée in Blankenberge, Roeselare, Bredene, Kruibeke, Waremme en vele andere gemeenten en steden. (EV)

Zijn prachtig oeuvre van bronzen beelden en tekeningen, is van 1 juli tot en met 10 september te bewonderen in zijn beeldentuin, museum en expositiehal, gelegen in de Oude Melkerij, Keibergstraat 6 in Ichtegem. De toegang is gratis. Op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur, is de kunstenaar er zelf aanwezig.