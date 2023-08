Hulste zet drie dagen lang kunst van twintig inwoners in de kijker

Op 1, 2 en 3 september vindt in Dorpshuis De Rijstpekker de 24ste editie plaats van Kunst in Hulste, een tentoonstelling van enkel Hulsterse kunstenaars. Het is een unieke mix van schilderijen, keramiek, tekeningen, draaiwerk, fotografie en meer.

De kunstwerkgroep Kunst in Hulste organiseert jaarlijks een tentoonstelling ter gelegenheid van Hulste Kermis, steevast het eerste weekend van september. De vereniging doet dit al 24 jaar. De grote voorwaarde om mee te doen is van Hulste zijn.

Cultuur op de kermis

“Kunstenaars mogen elke keer opnieuw deelnemen, maar het moet telkens met nieuw werk zijn. Nieuwe deelnemers zijn vanzelfsprekend welkom. Zo doen we niet alleen aan cultuur, maar stimuleren we ook anderen om aan cultuur te doen”, aldus het bestuur. “We zijn maar een kleine gemeente, maar we hebben twintig kunstenaars. Zo krijgen ze een unieke kans om zich voor te stellen aan het grote publiek.” Waarom net tijdens Hulste Kermis? “Dan bereiken we veel volk en een beetje cultuur op de kermis mag en moet. Elke kunstvorm kan je terugvinden op onze tentoonstelling.”