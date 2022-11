Hubert Houben (66) presenteert Wood Card Art in de bib

Sinds donderdag 3 november loopt in het Groot Salon van de bib een expo rond Wood Card Art. Met zijn kleurrijke houten wenskaarten springt stadsgenoot Hubert Houben, die pas een tweetal jaar geleden voor het eerst een schilderspenseel hanteerde, in de bres voor Kom op tegen Kanker. “Ik wil met mijn kunst mensen hoop geven.”

De schilderijen van Hubert Houben (66) vallen op door de energie die ze uitstralen. Zijn werken bestaan uit olieverf op canvas of gerecycleerd hout. “Ik gebruik meerdere technieken, maar het gebruik van palet haalt toch de bovenhand”, zegt hij.

De schilderkunst was een late roeping voor Hubert. “Ik ben 40 jaar bakker geweest, maar op een bepaald moment was ik die lange nachten een beetje beu. Ik volgde een opleiding pottenbakken en wanneer mijn medecursisten na de avondles nog een pintje gingen pakken, moest ik weer naar mijn bakkersatelier. Op den duur had ik geen sociaal leven meer”, aldus Hubert. Twee jaar geleden ontdekte hij de schilderkunst. “Onder de kerstboom lag een setje penselen en ik was meteen verkocht. Het voordeel aan schilderen is dat het niet zoveel plaats inneemt als keramiek”, klinkt het.

Wenskaarten

Huberts handelsmerk: kleurrijke mannetjes op houten wenskaarten. “The colourful people staan voor hoop en de lange weg naar genezing. Ze symboliseren onze levensweg, die zelden in één lijn rechtdoor loopt”, legt hij uit. Hubert schildert ook ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Ik was aangegrepen door het verhaal van iemand uit mijn persoonlijke vriendenkring. Met mijn houten wenskaarten wil ik mensen opfleuren en hoop geven. Ik gebruik ook bewust geen courante maten.”

De expo Wood Card Art is tot vrijdag 30 december te bezichtigen in het Groot Salon, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De toegang is gratis.

